Volaris y Viva se fusionan: ¿Qué pasará con sus precios, rutas y programas de lealtad?

Escala sin perder identidad

Desde la perspectiva estratégica, el nuevo grupo apunta a reforzar el modelo de vuelos punto a punto y tarifas bajas que ha transformado el mercado mexicano en las últimas dos décadas. “Estimamos que la formación del nuevo grupo de aerolíneas nos permitirá impulsar el crecimiento de la aviación en México, en línea con el modelo de precios bajos y vuelos de punto a punto que ha revolucionado a nuestra industria en las últimas dos décadas”, dijo Enrique Beltranena, presidente y CEO de Volaris, citado en un comunicado

Las sinergias esperadas se concentran en la reducción de costos de propiedad de la flota, un mejor acceso a capital y una mayor resiliencia frente a disrupciones como los retrasos en entregas de aeronaves o problemas con fabricantes de motores. En un entorno donde estos factores han golpeado de forma desproporcionada a las aerolíneas de menor escala, el tamaño se convierte en una ventaja competitiva.

Para Viva, la transacción también refuerza una visión compartida de crecimiento basada en volumen y precios accesibles. “La intención es que esta transacción permita tanto a Viva como a Volaris ofrecer tarifas bajas y más vuelos punto a punto, a aún más ciudades en todo México y el extranjero, beneficiando no sólo a los pasajeros, sino también a las economías y comunidades locales”, dijo Juan Carlos Zuazua, CEO de Viva.

¿Qué pasará con las rutas actuales?

En términos de mercado, el anuncio busca enviar una señal de continuidad a los pasajeros. Ambas compañías conservarán sus rutas actuales y explorarán esquemas de colaboración en áreas como programas de lealtad y códigos compartidos, sin eliminar opciones existentes. El objetivo es ampliar el acceso a viajes aéreos de bajo costo y estimular una demanda que todavía tiene amplio margen de crecimiento en México.

A nivel regional, el nuevo grupo ve oportunidades para fortalecer operaciones en la zona metropolitana de la Ciudad de México, incluido el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y replicar el desarrollo logrado en hubs como Monterrey, Guadalajara, Cancún y Tijuana. El turismo, los viajes de negocios y las visitas a familiares figuran entre los principales beneficiarios.

Las aerolíneas también anticipan mayor estabilidad laboral para sus colaboradores y la creación de nuevos puestos conforme se incorporen aeronaves y se abran bases operativas. En la industria, se estima que cada avión nuevo genera entre 55 y 60 empleos directos, además de un efecto multiplicador en sectores relacionados.

Los detalles del acuerdo

Los detalles del acuerdo contemplan una fusión entre iguales a nivel de sociedades controladoras. Al cierre, los accionistas de Viva recibirán acciones de nueva emisión de la controladora de Volaris, mientras que los accionistas de Volaris conservarán las suyas, resultando en una participación de 50% para cada grupo, en base totalmente diluida.

En términos de gobernanza, Volaris y Viva continuarán operando como entidades separadas, con sus actuales equipos directivos. La nueva sociedad controladora será supervisada por un consejo integrado por representantes de ambas empresas y presidido por Roberto Alcántara Rojas, actual presidente del consejo de Viva.

Las acciones de la controladora seguirán cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores y en la Bolsa de Nueva York, manteniendo el acceso al mercado público de capitales y la obligación de reportes financieros bajo estándares internacionales.

Entre los asesores financieros y legales involucrados están Morgan Stanley, UBS Investment Bank y firmas legales internacionales, reflejando la complejidad y el alcance transfronterizo de la operación.

Los consejos de administración de ambas compañías aprobaron la transacción por unanimidad. El cierre está sujeto a aprobaciones regulatorias en México y otras jurisdicciones, así como al aval de los accionistas, con la expectativa de concretarse en algún punto de 2026.