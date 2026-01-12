Wall Street abre a la baja temorosa sobre independencia de la Fed

En las primeras operaciones, el Dow Jones retrocedía 0.62%, el índice tecnológico Nasdaq perdía 0.40% y el S&P 500 cedía 0.42%.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, informó el domingo que la institución recibió una citación del Departamento de Justicia, una decisión que enmarcó en la campaña de presión del mandatario Donald Trump sobre las decisiones de política monetaria de Estados Unidos.

BMV abre al alza impulsada por materias primas

En la apertura de mercados, el peso mexicano operó con tono estable frente al dólar, en un entorno de mayor apetito por riesgo, mientras que la Bolsa Mexicana de Valores avanzó con fuerza. El S&P/BMV IPC subió 1.08%, para ubicarse en 66,776.93 puntos, impulsado por el desempeño de emisoras de alta ponderación y ligadas a materias primas y consumo.

Entre las principales alzas destacaron Peñoles, con un repunte de 7.45%, seguida de Grupo México (+2.18%), GAP (+1.04%), FEMSA (+1.50%) y Gruma (+0.99%), reflejando un mejor ánimo del mercado accionario local desde el arranque de la sesión.

El tipo de cambio cotiza en 17.90 pesos por dólar, una ganancia de 0.41% frente al dólar en comparación con el precio del viernes.

Oro y plata baten récords

El oro y la plata alcanzaron el lunes cotizaciones récord luego de que el Departamento de Justicia estadounidense anunciara una investigación de la Reserva Federal , lo que generó temores de una pérdida de autonomía del banco central.

El oro alcanzó los 4,600 dólares la onza y la plata llegó a 85 dólares, ambos precios récord, cuando los inversores buscaron refugios seguros ante la incertidumbre política en Estados Unidos.

"Las citaciones marcan una ruptura clara en la frontera mantenida durante mucho tiempo entre la política y la política monetaria, una línea que los mercados antes asumían intocable", comentó a la AFP Stephen Innes, de SPI Asset Management.

Con información de AFP