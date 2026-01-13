Publicidad

Mercados

El superpeso arranca 2026 con fuerza y el dólar cae a su menor nivel en 18 meses

El peso marca un nuevo mínimo de 18 meses frente al dólar, apoyado por expectativas de una Fed más dovish (baja de tasas) y un amplio diferencial de tasas con México.
mar 13 enero 2026 03:42 PM
peso mexicano dolar menor nivel en 18 meses
El peso mexicano inició 2026 en máximos frente al dólar, con el tipo de cambio tocando los $17.80 por dólar, su menor nivel en 18 meses, mientras la Bolsa Mexicana de Valores cerró a la baja en 66,294 puntos, en una sesión marcada por expectativas de recortes de tasas en Estados Unidos y cautela en el mercado accionario.
 (iStock)

El peso mexicano extendió su racha de apreciación en el arranque de 2026 y llevó al tipo de cambio a un nuevo mínimo de 18 meses, al tocar los 17.80 pesos por dólar, su nivel más bajo desde el 18 de julio de 2024.

Con ello, la moneda mexicana acumula una ganancia de 1.1% en lo que va del año, en un contexto marcado por señales de enfriamiento en la economía de Estados Unidos y un diferencial de tasas aún atractivo para México.

La presión bajista sobre el dólar se intensificó tras la publicación de la inflación de diciembre en Estados Unidos. Si bien la inflación general se mantuvo en 2.7% anual, la subyacente sorprendió a la baja al ubicarse en 2.6%, reforzando la percepción de una moderación más clara en la tendencia de precios.

A ello se sumó la tasa de desempleo, que cerró 2025 en 4.4%, cerca de su nivel más alto en poco más de cuatro años, lo que abrió espacio para que el mercado anticipe un giro más flexible en la política monetaria de la Reserva Federal.

Bajo este escenario, los operadores incrementaron sus apuestas a un recorte de tasas en Estados Unidos. Las probabilidades implícitas del mercado apuntan a 47.3% de posibilidad de un ajuste de 25 puntos base en la reunión de junio, de acuerdo con los futuros negociados en el CME. Este cambio de expectativas ha limitado la fortaleza del dólar frente a monedas emergentes, incluido el peso, explicó Monex.

A la debilidad del billete verde también se sumó la incertidumbre política en torno a la Fed, derivada de la investigación criminal del Departamento de Justicia contra Jerome Powell y su salida prevista en mayo. El mercado comienza a descontar el riesgo de una Fed con menor autonomía, ante la posibilidad de que el sucesor designado por Donald Trump adopte un sesgo más dovish y se alinee con la agenda presidencial, incluso por encima de lo anticipado en el dot plot.

En el ámbito local, el peso continúa respaldado por un diferencial de tasas estable entre México y Estados Unidos, estimado en un rango de 325 a 350 puntos base para 2026.

Las expectativas de inflación permanecen ancladas cerca del límite superior del rango objetivo de Banxico, lo que sugiere que el banco central mantendrá una postura cautelosa, con pocos recortes a la tasa de referencia. Este entorno favorece los flujos hacia estrategias de carry trade con pesos, en especial ante un dólar presionado por factores internos en Estados Unidos.

La BMV cierra a la baja

En contraste con la fortaleza del peso, la Bolsa Mexicana de Valores cerró la jornada con pérdidas. El S&P/BMV IPC retrocedió 0.68%, para ubicarse en 66,294.19 puntos, presionado por tomas de utilidades en emisoras de consumo y aeroportuarias.

Entre las acciones con mayores avances destacaron Orbia, Gentera, FEMSA, Banorte y Coca-Cola FEMSA. Del lado negativo, las caídas más pronunciadas se observaron en Arca Continental, Bimbo, OMA, Quálitas y Becle, en una sesión marcada por cautela en los mercados accionarios locales, pese al entorno favorable para el peso.

