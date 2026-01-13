Inflación en EU se mantuvo en 2.7% anual en diciembre

El índice de precios al consumo (IPC), una de las medidas clave de la inflación, subió 2.7% en los 12 meses cerrados en diciembre, la misma tasa anual que en noviembre, según el Departamento de Trabajo.

En la medición mes a mes, el IPC aumentó 0.3%.

Aunque los precios no se dispararon en los últimos meses de 2025, la inflación fue aumentando a lo largo del año a medida que Trump imponía oleada tras oleada de aranceles a las importaciones estadounidenses, afectando bienes de prácticamente todos los socios comerciales.

Sin embargo, en los últimos meses, la administración Trump ha ampliado una lista de exenciones que cubren productos clave, entre ellos agrícolas, ya que las preocupaciones por el costo de vida aumentan en los hogares del país.

Así, el 2.7% a diciembre de 2025 se compara con el dato de 2.9% a diciembre de 2024.

Pero los alimentos aumentaron por encima del promedio, 3.1% en 12 meses.

El gobierno destaca una caída de precios de la gasolina, de 3.4%.

Las empresas han reportado costos más altos, aunque muchas han intentado amortiguar el impacto aumentando sus inventarios antes de los incrementos arancelarios, evitando así trasladar el total a los consumidores.

En diciembre, el índice que mide precios de las viviendas fue el factor principal detrás del repunte mensual de la inflación, según el informe del martes.

La inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, fue de 2.6% en 12 meses.

"Demasiado tarde"

La inflación en Estados Unidos se mantuvo estable en diciembre, según datos publicados el martes que llevaron al presidente Donald Trump a redoblar su pedido de recortes significativos de tasas por parte de la Reserva Federal.

En medio de una pugna con el presidente del organismo, Jerome Powell, a quien Trump acusa de haber procedido "demasiado tarde" a rebajar los tipos de interés, el dato de inflación de diciembre envalentonó aún más al mandatario.

En reacción a los datos oficiales, el presidente Trump destacó los "bajos" niveles de inflación en Estados Unidos, y criticó nuevamente al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, con quien mantiene una pugna desde que regresó al poder el pasado 20 de enero.

"Excelentes (¡BAJOS!) números de inflación para EEUU. Eso significa que Jerome 'Demasiado Tarde' Powell debería recortar las tasas de interés, ¡SIGNIFICATIVAMENTE!", escribió el mandatario estadounidense en una publicación en su plataforma Truth Social.

Con información de AFP