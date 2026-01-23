SafeBrok hace oficial su llegada a México: buscar ser el líder en asesoría financiera del país

En su presentación, Suero insistió en que la propuesta busca resolver un problema estructural del mercado mexicano: la baja “democratización” de productos de inversión y la escasez de asesoría profesional.

“México tiene una deficiencia de asesores… y eso lleva a una deficiencia de un cliente asesorado”, dijo durante la sesión de preguntas y respuestas.

A nivel global, el CEO afirmó que la firma administra alrededor de 600 millones de dólares (incluyendo alianzas), cuenta con más de 25,000 clientes activos y opera con una red de más de 50 franquicias.

Suero también subrayó que la confianza es la moneda más valiosa del negocio y que, por ello, la empresa ha apostado por marcos regulatorios y por su presencia en mercados públicos como mecanismo reputacional.

Quiere retener un talento escaso

Durante la conferencia, Daniel Suero subrayó que una de las apuestas centrales de SafeBrok en México es atraer y retener asesores en un mercado donde la figura sigue siendo escasa y poco profesionalizada, mediante un esquema de beneficios poco común en la industria local.

El directivo explicó que todos los asesores que se integren a la red accederán desde el primer día a un paquete de beneficios estructurados, que incluye certificaciones por especialidad —fintech, insurtech e inmobiliario— financiadas por la propia empresa, así como un asistente administrativo virtual basado en inteligencia artificial para apoyar tareas operativas y de seguimiento con clientes.

Además, destacó un componente de bienestar y retención de talento que incluye formación continua, acceso a gimnasio, apoyo psicológico y uso de infraestructura de oficinas, bajo la premisa de que el desempeño comercial depende también de condiciones laborales estables.

Uno de los incentivos más llamativos anunciados fue un apoyo mensual de 125 dólares por asesor, destinado específicamente a marketing digital y redes sociales, con el objetivo de acelerar la captación de clientes y el posicionamiento individual de cada asesor dentro de la plataforma.

Una super app y un “asistente” de IA para asesores

SafeBrok planea desplegar en México una “super app” que concentre la experiencia financiera del usuario —desde inversiones hasta transaccionalidad cotidiana— y que, al mismo tiempo, sea “la mejor plataforma para asesores, tanto financieros como inmobiliarios”, según explicó Suero durante el evento.

Uno de los anuncios operativos fue el lanzamiento de su avatar virtual, diseñado para apoyar tareas como confirmación de citas, envío de material, seguimiento y cumplimiento de procesos internos. En su discurso, Suero planteó la IA como un apoyo tipo “becario” que requiere entrenamiento, pero que puede operar 24/7 para reducir fricciones en la administración del cliente.

Ante preguntas sobre el “fantasma” de la desconfianza en proyectos financieros, Suero respondió que la única vía es “ser lo más público y lo más transparente posible”, y defendió que la regulación y la exposición a mercados públicos ayudan a “abrir” la información corporativa de manera periódica.

El directivo enmarcó esta estrategia como una forma de diferenciarse en un sector donde la confianza y la reputación determinan si un cliente cree o no en lo que se promete.

Busca crecer en asesores y buscar listados en México y Nasdaq

En la sesión de preguntas y respuestas, Suero fijó objetivos como “ofrecer la mejor plataforma para asesores” (financieros e inmobiliarios) (...) “ser la mayor red de asesores y de franquicias” en México (y a nivel mundial) y (...) "apuntar a cotizar también en Bolsa Mexicana y en Nasdaq hacia 2030.

Sobre la ruta bursátil, Suero dijo que ya hubo acercamientos para un dual listing en México, pero que “no es el momento”, y lo amarró al crecimiento local, ya que la salida a mercado dependerá del tamaño que logren construir en el país. SafeBrok ya cotiza en España a través de Portfolio Stock Exchange y en la bolsa de Frankfurt, en Alemania y busca también llegar al mercado público en México.

En cuanto a su huella, aseguró que hoy cuentan con más de 30 franquicias y más de 30 asesores, con la meta de cerrar el año con más de 100 asesores y llegar hacia 2030 a más de 3,000 asesores a nivel internacional, “sobre todo concentrado en México”, donde ven mayor potencial por la baja penetración del asesoramiento.