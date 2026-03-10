En este episodio, Mónica Alfaro y Patricia Tapia explican que los mercados globales se desplomaron por el temor de que el conflicto en Medio Oriente provocara interrupciones en el suministro de petróleo y una crisis energética global, pero se recuperaron hacia el final de la sesión porque el presidente estadounidense Donald Trump dijo que la guerra con Irán está prácticamente terminada.
Mercados financieros evitan un “lunes negro”
Las señales de que la guerra con Irán está por terminar cambiaron el ánimo de los inversionistas. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mar 10 marzo 2026 06:16 AM
Publicidad
También cuentan todo lo que debes saber sobre estos temas:
- Guerra deja más dinero público por crudo, pero menos por subsidios a gasolinas
- Inflación en México repunta a 4.02% en febrero y queda fuera del rango objetivo de Banxico
- México perfila revisión del T-MEC con foco en reglas de origen, cadenas y seguridad
- Eight Sleep alcanza valoración de 1,500 mdd y apuesta por su expansión global en 2026
- El modelo Carbono Biodiverso paga por cuidar el bosque en la Sierra Gorda de Querétaro
Publicidad
Newsletter
Publicidad