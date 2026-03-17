Alianzas entre apps y taxistas: la respuesta de la movilidad al Mundial

Desde la perspectiva de Malpica, esta coyuntura obliga al sector público y privado a pensar en una solución de largo plazo, “no solo para el Mundial”.

El plan del gobierno y la presión del Mundial

El tema volvió al centro del debate luego de que el gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, anunciara que busca reorganizar la operación del transporte en el AICM.

La medida apunta a ordenar el acceso de taxis y aplicaciones en uno de los puntos más saturados del país, y podría convertirse en el modelo para otras terminales aéreas de cara al Mundial.

Para Malpica, el problema de fondo radica en que las reglas de operación no se actualizaron a la par del mercado.

“Nuestra regulación es obsoleta, es previa a la existencia de las plataformas digitales. Eso genera incertidumbre operativa y deja todo a interpretación”, señala.

Pero la discusión va más allá de permitir o no el acceso, de acuerdo con el director ejecutivo de AlianzaIn el reto está en rediseñar la infraestructura y la operación, desde zonas específicas de ascenso y descenso hasta esquemas de integración entre distintos medios de transporte.

En ciudades con alta afluencia turística, como Las Vegas o Nueva York, los aeropuertos y centros comerciales cuentan con puntos claramente delimitados para cada tipo de servicio: taxis, aplicaciones, transporte privado o shuttles.

En el AICM ya se intentó hacer algo al respecto con la designación de una zona fuera de la terminal 2 para abordar taxis por aplicación; sin embargo, la medida no termina de adoptarse por el público. El punto recibe críticas por su ubicación y falta de condiciones de seguridad y hay usuarios que siguen pidiendo el servicio al interior de la base aérea, lo que evidencia que no basta con delimitar zonas, sino que deben diseñarse con infraestructura adecuada, según Malpica.