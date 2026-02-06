La Bolsa Mexicana de Valores rompe récord y el peso recupera terreno al cierre de la semana

Los mercados accionarios cerraron la jornada con avances relevantes tanto en Estados Unidos como en México.

La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión con un repunte de 2.83%, llevando al IPyC a un nuevo máximo histórico de 70,809.57 puntos, en línea con el mejor ánimo en los mercados globales.

Entre los principales ganadores de la jornada destacaron Peñoles, con un avance de 7.23%; Bimbo, que subió 6.75%; y Orbia Advance, con una ganancia de 6.17%, mientras que Sigma Foods y Megacable también registraron alzas superiores a 3%, reflejando una recuperación amplia en el mercado accionario local.

Wall Street cierra la semana con fuerza

En Wall Street, el avance de los índices estuvo acompañado por un nuevo hito histórico del Dow Jones, tras varios días de presión en el sector tecnológico.

“La Bolsa de Nueva York cerró con fuerza el viernes con el Dow Jones marcando un récord por encima de los 50.000 puntos, tras una semana de fuertes turbulencias en el sector tecnológico.”

“Al cierre, el índice bursátil subió un 2.47% hasta alcanzar los 50,115.67 puntos, un nivel nunca antes visto. El Nasdaq, con fuerte presencia tecnológica, subió un 2.18% y el índice ampliado S&P 500 avanzó un 1.97%.”

El repunte se dio luego de un ajuste pronunciado en los títulos tecnológicos a inicios de semana, que abrió espacio para una recuperación técnica.

“‘El mercado se está beneficiando de un apoyo generalizado de los compradores, después de varios días de una fuerte presión a la baja’, indicaron analistas de Briefing.com.”

Entre los sectores más favorecidos en la sesión destacaron los fabricantes de semiconductores. “Los fabricantes de semiconductores estuvieron entre los grandes ganadores del día.”

En el frente macroeconómico, el índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan aumentó 0.9 puntos en febrero, para ubicarse en 57.3 unidades, superando las expectativas del mercado. En Europa, las exportaciones de Alemania crecieron 4.0% mensual en diciembre, lo que amplió su superávit comercial a 17.1 mil millones de euros, desde 13.6 mil millones en noviembre.

Con información de AFP