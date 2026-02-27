Más de 100 años de Warner Bros: Del estudio pionero de Hollywood a su venta a Paramount

"Nuestra búsqueda de Warner Bros. Discovery ha estado guiada por un propósito claro: honrar el legado de dos empresas icónicas mientras aceleramos nuestra visión de construir una compañía de medios y entretenimiento de próxima generación", dijo David Ellison, el presidente y director ejecutivo de Paramount.
La declaración del ejecutivo no es menor, ya que se trata de una empresa con más de 100 años en el mercado del entretenimiento y la producción audiovisual.
En realidad, todo inició apenas inició el siglo XX, cuando los hermanos Warner, Harry, Albert, Sam y Jack, hijos de inmigrantes judíos polacos; abieron un cine en Pelsilvania en 1903.
Con el tiempo, se dedicaron a la producción cinematográfica, y Sam y Jack se mudaron a California, para insertarse en un sitio donde el negocio estaba floreciendo: Hollywood.
El primer éxito en ganancias fue el drama bélico “Mis cuatro años en Alemania” (1918), una película muda dirigida por William Nigh y producida por los cuatro hermanos, quienes tuvieron que reunir 50,000 dólares para comprar los derechos de la novela homónima.
Esta película, además de ser la primera del estudio, fue un éxito en taquilla. De acuerdo con Warner Bros., recaudó 1.5 millones de dólares, lo que ayudó a consolidar a los hermanos como un estudio de prestigio y adquirir propiedades en Los Ángeles, en Sunset y Bronson.
Además, se establecieron formalmente en Warner Brothers West Coast Studio, el 4 de abril de 1923, y se fundó Warner Brothers, Inc.
Los hermanos querían apostar por algo arriesgado, y demasiado nuevo en la industria: el cine sonoro. Y le atinaron. En 1927, el primer largometraje con sonido, “El Cantante de Jazz”, rompió récords de taquilla. Este hecho derivó que en 1929, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas otorgara un Premio Oscar especial a los Warner por “revolucionar la industria con el sonido”, según el Museo de California.
No obstante, los hermanos no pudieron celebrarlo con su grandeza, debido a que Sam Warner falleció en 1927. Con el tiempo, los otros tres siguieron expandiendo el negocio, con la adquisición de más estudios y películas con buenas rachas en taquilla.
Pronto, nació otra innovación: el Technicolor. Desde 1929, las películas estaban acompañadas de color, en su mayoría musicales, pero posteriormente entraron a otros géneros, con historias de mafiosos y obras épicas.
Entre 1950 y 1970, la empresa enfrentó varias dificultades. En 1956, Harry y Albert abandonaron el negocio, y Jack, quien siguió al frente, vendió una parte a Seven Arts Productions en 1967. Dos años más tarde, Kinney National Company, un conglomerado, compró Warner Bros-Seven Arts.
Esto provocó una reestructuración de la empresa, y un cambio de nombre a Warner Communications, Inc.
Entre esos años, hubo un par de acontecimientos relevantes como el lanzamiento de la unidad de televisión en 1955, y éxitos como las películas de Harry el Sucio.
Desde entonces, han seguido una serie de filmes exitosos como Todos los hombres del presidente (1979), Beetlejuice (1988), Batman (1989), y más recientemente la saga de Harry Potter (2001-2011).
Franquicias famosas que pasarán a Paramount
Warner Bros. Discovery posee un catálogo amplio de franquicias importantes y populares del cine y televisión, que van desde Harry Potter, el Universo DC y El Señor de los Anillos:
Harry Potter
El Señor de los Anillos
Dune
Universo DC
Looney Tunes
Game of Thrones y House of the Dragon
Los Soprano
Succession
The Last of Us
The White Lotus
Euphoria
The Big Bang Theory
Silicon Valley
Matrix
Big Little Lies
Friends
Cartoon Network
También tiene bajo su nombre clásicos como El Mago de Oz, Casablanca o Citizen Kane. Kubrick.
Además del entretenimiento, también contiene canales televisivos como CNN y Discovery.