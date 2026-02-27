Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Más de 100 años de Warner Bros: Del estudio pionero de Hollywood a su venta a Paramount

Warner Bros. Discovery será comprada por Paramount Skydance por 110,000 millones de dóleres. Este es un paso importante para la historia de la compañía que tiene 103 años en el mercado.
vie 27 febrero 2026 07:50 PM
Más de 100 años de Warner Bros: Del estudio pionero de Hollywood a su venta a Paramount
Warner Bros. Discovery acordó ser adquirida por Paramount Skydance en un acuerdo que, según informes, asciende a 110 000 millones de dólares. (MARIO TAMA/Getty Images via AFP)

Warner Bros. Discovery dará un paso más en su historia. Este viernes, Paramount Skydance anunció la adquisición del gigante del entretenimiento por 110,000 millones de dólares , tras meses de ofertas y batallas contra Netflix.

"Nuestra búsqueda de Warner Bros. Discovery ha estado guiada por un propósito claro: honrar el legado de dos empresas icónicas mientras aceleramos nuestra visión de construir una compañía de medios y entretenimiento de próxima generación", dijo David Ellison, el presidente y director ejecutivo de Paramount.

La declaración del ejecutivo no es menor, ya que se trata de una empresa con más de 100 años en el mercado del entretenimiento y la producción audiovisual.

Publicidad

100 años de Warner Bros.: Breve historia del estudio pionero de Hollywood hasta hoy

En realidad, todo inició apenas inició el siglo XX, cuando los hermanos Warner, Harry, Albert, Sam y Jack, hijos de inmigrantes judíos polacos; abieron un cine en Pelsilvania en 1903.

Con el tiempo, se dedicaron a la producción cinematográfica, y Sam y Jack se mudaron a California, para insertarse en un sitio donde el negocio estaba floreciendo: Hollywood.

El primer éxito en ganancias fue el drama bélico “Mis cuatro años en Alemania” (1918), una película muda dirigida por William Nigh y producida por los cuatro hermanos, quienes tuvieron que reunir 50,000 dólares para comprar los derechos de la novela homónima.

Esta película, además de ser la primera del estudio, fue un éxito en taquilla. De acuerdo con Warner Bros., recaudó 1.5 millones de dólares, lo que ayudó a consolidar a los hermanos como un estudio de prestigio y adquirir propiedades en Los Ángeles, en Sunset y Bronson.

Además, se establecieron formalmente en Warner Brothers West Coast Studio, el 4 de abril de 1923, y se fundó Warner Brothers, Inc.

hermanos-warner.jpg
(www.warnerbros.com)

Los hermanos querían apostar por algo arriesgado, y demasiado nuevo en la industria: el cine sonoro. Y le atinaron. En 1927, el primer largometraje con sonido, “El Cantante de Jazz”, rompió récords de taquilla. Este hecho derivó que en 1929, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas otorgara un Premio Oscar especial a los Warner por “revolucionar la industria con el sonido”, según el Museo de California.

No obstante, los hermanos no pudieron celebrarlo con su grandeza, debido a que Sam Warner falleció en 1927. Con el tiempo, los otros tres siguieron expandiendo el negocio, con la adquisición de más estudios y películas con buenas rachas en taquilla.

Pronto, nació otra innovación: el Technicolor. Desde 1929, las películas estaban acompañadas de color, en su mayoría musicales, pero posteriormente entraron a otros géneros, con historias de mafiosos y obras épicas.

Publicidad

Entre 1950 y 1970, la empresa enfrentó varias dificultades. En 1956, Harry y Albert abandonaron el negocio, y Jack, quien siguió al frente, vendió una parte a Seven Arts Productions en 1967. Dos años más tarde, Kinney National Company, un conglomerado, compró Warner Bros-Seven Arts.

Esto provocó una reestructuración de la empresa, y un cambio de nombre a Warner Communications, Inc.

Entre esos años, hubo un par de acontecimientos relevantes como el lanzamiento de la unidad de televisión en 1955, y éxitos como las películas de Harry el Sucio.

Desde entonces, han seguido una serie de filmes exitosos como Todos los hombres del presidente (1979), Beetlejuice (1988), Batman (1989), y más recientemente la saga de Harry Potter (2001-2011).

Publicidad

Franquicias famosas que pasarán a Paramount

Warner Bros. Discovery posee un catálogo amplio de franquicias importantes y populares del cine y televisión, que van desde Harry Potter, el Universo DC y El Señor de los Anillos:

  • Harry Potter
  • El Señor de los Anillos
  • Dune
  • Universo DC
  • Looney Tunes
  • Game of Thrones y House of the Dragon
  • Los Soprano
  • Succession
  • The Last of Us
  • The White Lotus
  • Euphoria
  • The Big Bang Theory
  • Silicon Valley
  • Matrix
  • Big Little Lies
  • Friends
  • Cartoon Network

También tiene bajo su nombre clásicos como El Mago de Oz, Casablanca o Citizen Kane. Kubrick.

Además del entretenimiento, también contiene canales televisivos como CNN y Discovery.

Tags

Warner Bros Time Warner Inc Paramount+

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad