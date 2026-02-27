Más de 100 años de Warner Bros: Del estudio pionero de Hollywood a su venta a Paramount

100 años de Warner Bros.: Breve historia del estudio pionero de Hollywood hasta hoy

En realidad, todo inició apenas inició el siglo XX, cuando los hermanos Warner, Harry, Albert, Sam y Jack, hijos de inmigrantes judíos polacos; abieron un cine en Pelsilvania en 1903.

Con el tiempo, se dedicaron a la producción cinematográfica, y Sam y Jack se mudaron a California, para insertarse en un sitio donde el negocio estaba floreciendo: Hollywood.

El primer éxito en ganancias fue el drama bélico “Mis cuatro años en Alemania” (1918), una película muda dirigida por William Nigh y producida por los cuatro hermanos, quienes tuvieron que reunir 50,000 dólares para comprar los derechos de la novela homónima.

Esta película, además de ser la primera del estudio, fue un éxito en taquilla. De acuerdo con Warner Bros., recaudó 1.5 millones de dólares, lo que ayudó a consolidar a los hermanos como un estudio de prestigio y adquirir propiedades en Los Ángeles, en Sunset y Bronson.

Además, se establecieron formalmente en Warner Brothers West Coast Studio, el 4 de abril de 1923, y se fundó Warner Brothers, Inc.

(www.warnerbros.com)

Los hermanos querían apostar por algo arriesgado, y demasiado nuevo en la industria: el cine sonoro. Y le atinaron. En 1927, el primer largometraje con sonido, “El Cantante de Jazz”, rompió récords de taquilla. Este hecho derivó que en 1929, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas otorgara un Premio Oscar especial a los Warner por “revolucionar la industria con el sonido”, según el Museo de California.

No obstante, los hermanos no pudieron celebrarlo con su grandeza, debido a que Sam Warner falleció en 1927. Con el tiempo, los otros tres siguieron expandiendo el negocio, con la adquisición de más estudios y películas con buenas rachas en taquilla.

Pronto, nació otra innovación: el Technicolor. Desde 1929, las películas estaban acompañadas de color, en su mayoría musicales, pero posteriormente entraron a otros géneros, con historias de mafiosos y obras épicas.