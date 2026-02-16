El peso y la BMV operan con cautela a la espera de minutas de bancos centrales

Por otro lado, Banco Base señaló que el tipo de cambio se mantiene cerca del mínimo anual de 17.10 pesos, aunque la tendencia bajista se ha moderado ante una mayor demanda de dólares y una reducción en las posiciones especulativas netas a favor del peso en el mercado de futuros de Chicago.

El dólar, medido por el índice DXY, avanzó 0.21% en una sesión de bajo volumen. Analistas no descartan que la divisa estadounidense recupere terreno si mejora la percepción sobre la postura internacional del gobierno de Estados Unidos.

Inflación y minutas, en el radar

La cautela del mercado responde a una semana cargada de información económica relevante. En Estados Unidos se publicarán indicadores como pedidos de bienes duraderos, producción industrial y el índice de precios PCE, referencia clave para la Reserva Federal.

En México, la atención estará en las minutas del último anuncio de política monetaria del Banco de México, así como en datos de servicios, comercio e indicador oportuno de actividad económica.

Desde Actinver destacaron que la moderación reciente de la inflación en Estados Unidos y México ha fortalecido al peso, apoyado también por diferenciales de tasas aún atractivos y estabilidad macroeconómica.

Manufactura débil, pero consumo resiste

En el plano local, el Inegi informó que el personal ocupado en la manufactura creció 0.04% mensual en diciembre, rompiendo una racha de 10 meses de contracción. Sin embargo, en todo 2025 el empleo manufacturero cayó 1.98%, acumulando tres años consecutivos de retrocesos.

El subsector más dinámico fue el de equipo de cómputo y electrónicos, impulsado por exportaciones hacia Estados Unidos con aranceles reducidos, en contraste con el sector automotriz, que enfrenta mayores gravámenes.

En cuanto al consumo privado, el indicador oportuno anticipa que en 2025 el crecimiento fue de 1.09%, el menor desde la caída de 2020, lo que sugiere una desaceleración moderada de la demanda interna.