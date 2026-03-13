México es la joya de DHL Express: mientras en el mundo se mantiene, en México crece a doble dígito

Pearson espera que el T-MEC “no cambie de forma negativa”, y aunque aún no hay nada formal en torno a cómo quedará el acuerdo comercial, el directivo aguarda porque las conversaciones lleguen a un puerto, a favor del comercio internacional.
“Somos procomercio. Creemos en la globalización y en el libre comercio, por lo tanto, cualquier acuerdo comercial que facilite el movimiento transfronterizo sin obstáculos ni barreras, lo apoyaremos firmemente. Espero que el T-MEC se mantenga en su forma actual”, añade.
Ante las posibilidades de que el T-MEC pueda dejar de ser como se conoce hasta ahora, el directivo trae a la mesa lo acontecido el 2 de abril del año pasado desde Washington, en lo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó como “El Día de la Liberación”, al tratarse de un giro importante en el comercio a nivel global, una coyuntura que DHL logró salir avante.
Aquel día, Trump anunció que “liberaría” a EU de acuerdos comerciales considerados como “desfavorables” para su nación, destacando la relación comercial con China. Tras ello, le aplicó al gigante asiático un arancel general de 34%, sumado a uno de 20% impuesto a principios de aquel año, lo que situó el total de gravámenes en 54%.
China anunció una medida recíproca de forma inmediata, imponiendo un arancel de 34% a las mercancías “Made in USA”, y aunque el ministerio de Comercio de Pekín denunció que las tarifas implementadas por EU “violaban seriamente las reglas de la Organización Mundial del Comercio”, la situación llevó a tomar cartas en el asunto para DHL.
“Veamos el Día de la Liberación. Realmente no tuvimos que prepararnos. Necesitábamos trasladar algunos recursos de aviación a China o algunos recursos de aviación aquí (Vietnam). Los llevábamos de allá, los llevábamos de acá y ya, fue todo. Estábamos listos para partir.
De acuerdo con el DHL Global Connectedness Report 2026 presentado en Hanoi, Vietnam, América del Norte es la segunda región con mayor conectividad en el mundo, debido a la amplitud de sus flujos comerciales.
Énfasis en LATAM
México y Brasil tienen en común, además de ser las principales economías de América Latina, el interés de DHL a nivel global. La similitud también está en el número de empleados con el que cuenta la multinacional en ambos casos, pues en Brasil es de 24,817.
“Estamos desarrollando una red con envíos diarios en México. Estamos considerando construir una red con envíos con horario fijo en Brasil. Todos esos mercados son muy importantes para la entrada de mercancías”, destaca.
Pearson considera que la compañía tiene un verdadero interés por estos países, algo que los diferencia de la competencia. “Estamos en una muy buena situación, y FedEx y UPS no están interesados en todos esos países sudamericanos. Nosotros sí”, sostiene.
Por ejemplo, desde el 6 de febrero, FedEx retiró sus operaciones de envíos domésticos en Brasil, luego de mantenerlas en vigencia por 37 años. La reestructura de la empresa estuvo encaminada en su focalización de envíos internacionales, además de su de negocio de FedEx Supply Chain.
Así como México, las diferentes regiones del continente están creciendo a doble dígito, es decir, tanto sur como centro y Norteamérica. Los buenos resultados han llevado a incluir aún más al continente en los planes de la compañía a nivel global, pero no en lo general, sino en lo particular.
“Para nosotros todos los países son importantes y la mayoría de nuestros programas de red se implementan en todos los países en los que operamos, así que, cuando lanzamos un programa intensivo, o lanzamos aquello algún otro, éste se dirige a Guatemala de la misma manera que a Suiza”, subraya.