México es la joya de DHL Express: mientras en el mundo se mantiene, en México crece a doble dígito

“Tenemos un negocio muy sólido allá (México). Tenemos gente increíble, además de que nuestro negocio doméstico parece más grande que el internacional. No vemos más que celebración en México”, destaca.

Mientras el negocio en el país le brindó un crecimiento a doble dígito el último año, su flujo operativo totalizó 6,103 millones de euros en 2025, lo que significó un aumento de 3.6%. Escrito de otra forma, las ganancias en el país aumentaron a un mayor ritmo en comparación con las obtenidas a nivel global.

La apuesta también se ve materializada al analizar sus números en cuanto a contratación de personal. De acuerdo con el reporte anual de la compañía, en 2025 la empresa cerró el año con 24,353 personas trabajando en el territorio nacional, lo que representó un aumento de 4.6% Del otro lado, su plantilla laboral a nivel global descendió 2.95%.

DHL observa en México un ecosistema robusto para su segmento de Express. Por ejemplo, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), opera tres vuelos diarios con aeronaves Boeing 757 y que hacen rutas como Panamá, Guatemala y México, además de conectarse con su hub en el continente, ubicado en Cincinnati, Estados Unidos.

La situación en el AIFA ha sido tan favorable que incluso los directivos locales le han puesto en la mesa a las autoridades a nivel federal el poder duplicar su tiempo de concesión en dicha terminal, con la intención de incrementarla de 10 a 20 años.

Aunque la renegociación en puerta del tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ha sido el principal foco en los últimos meses para algunas industrias, principalmente por la postura restrictiva que ha tenido el presidente del país vecino del norte, para la multinacional de logística la situación se toma con calma.

Para sectores como el automotor, la renegociación ha sido símbolo de preparación. En el caso de la industria automotriz en México, ésta comenzó a prepararse desde el año pasado con información detallada en torno a cadenas de proveeduría y los flujos comerciales, no nada más en los productos finales, sino también desde antes que los bienes intermedios lleguen a México. En el caso de DHL, la situación es completamente diferente, del tal manera que ni siquiera hay preparación alguna.

“No tenemos que prepararnos, (si cambia algo) simplemente lo haremos. Si apoyamos el comercio simplemente aumentaremos el personal para gestionar más entradas. Si habrá menos entradas, porque hay menos comercio, lo reduciremos. Realmente no tenemos que prepararnos. Nuestra red está ahí, nuestras puertas de enlace, nuestros centros de servicio, nuestras instalaciones están ahí”, comenta.