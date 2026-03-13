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“Todo es celebración en México”: CEO global de DHL sobre el crecimiento del país

John Pearson afirma que el negocio en México avanza por encima del promedio global y confía en que el T-MEC mantenga condiciones favorables para el comercio.
vie 13 marzo 2026 05:00 AM
México es la joya de DHL Express: mientras en el mundo se mantiene, en México crece a doble dígito
El CEO global de la división de Express también conserva buenas expectativas para sus operaciones en América Latina. (Cortesía DHL)

Hanoi, Vietnam.- A John Pearson, CEO global de DHL Express, le brillan los ojos cuando se le pregunta por México, aún estando al otro lado del mundo. “Es fántastico”, comenta en entrevista con Expansión, ya que el país ha crecido por encima de su operaciones a nivel global, con un CARG de 10% en el último año.

La empresa, que opera en todos los países a excepción de Afganistán, ve en México una situación particular. Si bien, su negocio alrededor del mundo funciona como un gran engranaje, el mercado doméstico gana una atención especial del directivo.

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“Tenemos un negocio muy sólido allá (México). Tenemos gente increíble, además de que nuestro negocio doméstico parece más grande que el internacional. No vemos más que celebración en México”, destaca.

Mientras el negocio en el país le brindó un crecimiento a doble dígito el último año, su flujo operativo totalizó 6,103 millones de euros en 2025, lo que significó un aumento de 3.6%. Escrito de otra forma, las ganancias en el país aumentaron a un mayor ritmo en comparación con las obtenidas a nivel global.

La apuesta también se ve materializada al analizar sus números en cuanto a contratación de personal. De acuerdo con el reporte anual de la compañía, en 2025 la empresa cerró el año con 24,353 personas trabajando en el territorio nacional, lo que representó un aumento de 4.6% Del otro lado, su plantilla laboral a nivel global descendió 2.95%.

DHL observa en México un ecosistema robusto para su segmento de Express. Por ejemplo, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), opera tres vuelos diarios con aeronaves Boeing 757 y que hacen rutas como Panamá, Guatemala y México, además de conectarse con su hub en el continente, ubicado en Cincinnati, Estados Unidos.

La situación en el AIFA ha sido tan favorable que incluso los directivos locales le han puesto en la mesa a las autoridades a nivel federal el poder duplicar su tiempo de concesión en dicha terminal, con la intención de incrementarla de 10 a 20 años.

Aunque la renegociación en puerta del tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ha sido el principal foco en los últimos meses para algunas industrias, principalmente por la postura restrictiva que ha tenido el presidente del país vecino del norte, para la multinacional de logística la situación se toma con calma.

Para sectores como el automotor, la renegociación ha sido símbolo de preparación. En el caso de la industria automotriz en México, ésta comenzó a prepararse desde el año pasado con información detallada en torno a cadenas de proveeduría y los flujos comerciales, no nada más en los productos finales, sino también desde antes que los bienes intermedios lleguen a México. En el caso de DHL, la situación es completamente diferente, del tal manera que ni siquiera hay preparación alguna.

“No tenemos que prepararnos, (si cambia algo) simplemente lo haremos. Si apoyamos el comercio simplemente aumentaremos el personal para gestionar más entradas. Si habrá menos entradas, porque hay menos comercio, lo reduciremos. Realmente no tenemos que prepararnos. Nuestra red está ahí, nuestras puertas de enlace, nuestros centros de servicio, nuestras instalaciones están ahí”, comenta.

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Pearson espera que el T-MEC “no cambie de forma negativa”, y aunque aún no hay nada formal en torno a cómo quedará el acuerdo comercial, el directivo aguarda porque las conversaciones lleguen a un puerto, a favor del comercio internacional.

“Somos procomercio. Creemos en la globalización y en el libre comercio, por lo tanto, cualquier acuerdo comercial que facilite el movimiento transfronterizo sin obstáculos ni barreras, lo apoyaremos firmemente. Espero que el T-MEC se mantenga en su forma actual”, añade.

Ante las posibilidades de que el T-MEC pueda dejar de ser como se conoce hasta ahora, el directivo trae a la mesa lo acontecido el 2 de abril del año pasado desde Washington, en lo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó como “El Día de la Liberación”, al tratarse de un giro importante en el comercio a nivel global, una coyuntura que DHL logró salir avante.

Aquel día, Trump anunció que “liberaría” a EU de acuerdos comerciales considerados como “desfavorables” para su nación, destacando la relación comercial con China. Tras ello, le aplicó al gigante asiático un arancel general de 34%, sumado a uno de 20% impuesto a principios de aquel año, lo que situó el total de gravámenes en 54%.

China anunció una medida recíproca de forma inmediata, imponiendo un arancel de 34% a las mercancías “Made in USA”, y aunque el ministerio de Comercio de Pekín denunció que las tarifas implementadas por EU “violaban seriamente las reglas de la Organización Mundial del Comercio”, la situación llevó a tomar cartas en el asunto para DHL.

“Veamos el Día de la Liberación. Realmente no tuvimos que prepararnos. Necesitábamos trasladar algunos recursos de aviación a China o algunos recursos de aviación aquí (Vietnam). Los llevábamos de allá, los llevábamos de acá y ya, fue todo. Estábamos listos para partir.

De acuerdo con el DHL Global Connectedness Report 2026 presentado en Hanoi, Vietnam, América del Norte es la segunda región con mayor conectividad en el mundo, debido a la amplitud de sus flujos comerciales.

Énfasis en LATAM

México y Brasil tienen en común, además de ser las principales economías de América Latina, el interés de DHL a nivel global. La similitud también está en el número de empleados con el que cuenta la multinacional en ambos casos, pues en Brasil es de 24,817.

“Estamos desarrollando una red con envíos diarios en México. Estamos considerando construir una red con envíos con horario fijo en Brasil. Todos esos mercados son muy importantes para la entrada de mercancías”, destaca.

Pearson considera que la compañía tiene un verdadero interés por estos países, algo que los diferencia de la competencia. “Estamos en una muy buena situación, y FedEx y UPS no están interesados en todos esos países sudamericanos. Nosotros sí”, sostiene.

Por ejemplo, desde el 6 de febrero, FedEx retiró sus operaciones de envíos domésticos en Brasil, luego de mantenerlas en vigencia por 37 años. La reestructura de la empresa estuvo encaminada en su focalización de envíos internacionales, además de su de negocio de FedEx Supply Chain.

Así como México, las diferentes regiones del continente están creciendo a doble dígito, es decir, tanto sur como centro y Norteamérica. Los buenos resultados han llevado a incluir aún más al continente en los planes de la compañía a nivel global, pero no en lo general, sino en lo particular.

“Para nosotros todos los países son importantes y la mayoría de nuestros programas de red se implementan en todos los países en los que operamos, así que, cuando lanzamos un programa intensivo, o lanzamos aquello algún otro, éste se dirige a Guatemala de la misma manera que a Suiza”, subraya.

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