Apple, Tesla y Nvidia aterrizan en el mercado de derivados mexicano: la apuesta por atraer nuevos inversionistas

Con esta oferta, MexDer busca que los inversionistas puedan operar sobre estas acciones mediante derivados, lo que les permite abrir posiciones tanto al alza como a la baja sin recurrir al préstamo de valores —como sucede en el mercado de contado—, además de utilizar apalancamiento y optimizar el uso de su capital, ya que no es necesario desembolsar el valor total de las acciones al momento de pactar la operación.

El director general de MexDer, José Miguel De Dios, señaló que la inclusión de estos subyacentes acerca a los inversionistas mexicanos a empresas líderes en sus industrias y les facilita diversificar portafolios, administrar riesgos y capitalizar oportunidades internacionales sin salir del mercado local.

Las emisoras incorporadas abarcan sectores estratégicos como tecnología, inteligencia artificial, energías limpias, plataformas digitales y entretenimiento. Su alcance global y capacidad de innovación las posicionan como vehículos clave para quienes buscan exposición a tendencias estructurales de largo plazo en la economía mundial.

El Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) es el segmento de la BMV que permite listar y negociar en México acciones, ETF y otros valores extranjeros que cotizan en mercados internacionales.

A través del SIC, los inversionistas pueden acceder desde cuentas locales a empresas globales sin necesidad de abrir intermediación en el extranjero.

Está disponible tanto para inversionistas institucionales como para personas físicas, lo que facilita diversificar portafolios con exposición internacional desde el mercado mexicano.