Empresas

Pfizer producirá vacunas Covid en México tras acuerdo de transferencia tecnológica

Pfizer firmó un acuerdo con el Gobierno de México para transferir tecnología y producir vacunas contra Covid-19 de ARN mensajero en su planta de Toluca a partir de 2027.
mié 11 marzo 2026 04:01 PM
Covid-19 Vaccine
El acuerdo entre el Gobierno de México y Pfizer permitirá transferir tecnología para producir vacunas Covid en la planta de la compañía en Toluca a partir de 2027. (Foto: carmengabriela/Getty Images)

Pfizer alcanzó un acuerdo con el Gobierno de México para la transferencia tecnológica de parte de la producción de su vacuna contra Covid-19 basada en ARN mensajero, un proyecto que se realizará en su planta de Toluca, Estado de México.

El acuerdo de cooperación técnica fue firmado entre autoridades de la Secretaría de Salud, Birmex y la farmacéutica, tras más de un año de mesas de trabajo, conversaciones técnicas y evaluaciones regulatorias. La transferencia iniciará en 2026, con el objetivo de que las vacunas producidas localmente estén disponibles a partir de la temporada invernal 2027-2028.

El acuerdo se enmarca en la estrategia gubernamental “Plan México”, que impulsa la cooperación técnica para fortalecer las capacidades productivas locales, ampliar la resiliencia de las cadenas de suministro y consolidar la infraestructura farmacéutica nacional.

Para Pfizer, el proyecto representa un paso para ampliar la infraestructura científica y productiva en México, además de reforzar la resiliencia de las cadenas de suministro en la región. Juan Luis Morell, director general de Pfizer en México, señaló que el acuerdo marca “una nueva etapa en la cooperación técnica entre el sector público y la industria farmacéutica”, con una visión compartida para fortalecer la preparación del país ante futuros desafíos de salud pública.

Para la compañía, el proyecto también refuerza su papel en la respuesta sanitaria del país. Desde el inicio de la pandemia, la vacuna desarrollada por Pfizer se ha aplicado en más de 74 millones de dosis en territorio nacional.

Planta con proyección regional

La producción de la vacuna se realizará en la planta de Pfizer en Toluca, inaugurada en 1958 y considerada una de las plataformas industriales más relevantes de la compañía en América Latina. La instalación cuenta con más de 600 colaboradores y produce alrededor de 19 millones de unidades al año, de las cuales cerca de 29% se exporta a mercados de la región como Argentina, Brasil, Colombia y Perú.

El proyecto contempla integrar procesos vinculados con la tecnología de ARN mensajero bajo estándares internacionales, lo que fortalecerá su papel como plataforma técnica y operativa dentro de la red global de manufactura de la farmacéutica.

Como parte del acuerdo, se utilizará la tecnología mRNA never frozen de Pfizer, una formulación que no requiere almacenamiento, ni transporte en temperaturas ultrabajas. Esta característica simplifica la logística de distribución en el país, al reducir las exigencias de la cadena de frío y facilitar el acceso a vacunas en comunidades con infraestructura limitada.

