El peso cae y la BMV cierra sin cambios, tras previsión de que Banxico reiniciará recortes en marzo

El peso mexicano se depreció 0.26% frente al dólar y terminó la jornada en 17.25 pesos por dólar. El dólar se fortaleció a media jornada debido al progreso de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos.

Por otro lado, este jueves se publicó la minuta de la última decisión de política monetaria del Banco de México, donde los analistas observan un tono 'dovish'. Es decir, que dará pie al reinicio de los recortes en las tasas de interés tan pronto como en marzo.

En un análisis, Banamex proyecta "que se retomarán los recortes en marzo (mayo previamente) y hacia delante, ahora vemos más recortes, ante lo que percibimos es cierta urgencia por bajar la tasa de interés". Y señala que este "urgencia" se da a pesar de una inflación persistente por encima del 3%.

"Ahora nuestro escenario central implica llegar al fin del ciclo en junio con una tasa de 6.25% (6.50% antes), ligeramente por debajo del punto medio del rango neutral de la tasa de interés estimado por Banxico", explicó la institución.

Por otro lado, Monex señaló que la minuta de Banxico sugiere que "la pausa realizada por Banxico será de corta duración y que seguirán evaluando recortar la tasa en los siguientes meses, a pesar de los riesgos al alza para la inflación". A pesar de que la inflación subyacente (mejor indicador de la trayectoria de la inflación en el largo plazo) alcanzó en enero su nivel más alto desde marzo de 2024.

Por otro lado, el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, cerró sin variaciones, en torno a los 70,888.38 puntos