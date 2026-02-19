Banxico ve impacto reducido y focalizado en inflación por IEPS

En la minuta de la decisión de política monetaria, el banco central destacó la debilidad de la actividad económica y la apreciación del peso ayudarán a que el efecto sobre los precios de estas medidas sea menos que proporcional, lo que seguirá favoreciendo un entorno de menores presiones inflacionarias.

Un miembro de la Junta destacó que aunque la apreciación del peso mexicano responde a los fundamentos macroeconómicos, no se tienen que descartar riesgos para el comportamiento del peso por la futura renegociación del T-MEC.

"No deben descartarse riesgos asociados con el proceso de revisión del T-MEC o una potencial corrección del dólar, lo cual tendría implicaciones adversas para la dinámica del peso mexicano", apuntó.

La mayoría de los miembros destacó que el incremento en la inflación de mercancías alimenticias en la primera quincena de enero está asociado a los cambios en el IEPS.

Hubo un miembro de la Junta que señaló que el aumento impositivo registrado en enero de 2026 sobre refrescos, bebidas energéticas, jugos y néctares envasados así como los cigarros corresponde a cerca del 5% de su precio promedio de finales de 2025.

Sobre la entrada en vigor de aranceles a países con los que México no tiene acuerdo comercial, algunos miembros de Banxico mencionaron que, al incorporar las medidas arancelarias y tributarias referidas, las previsiones sobre un impacto acotado en la inflación son más robustas.

"Dicha robustez se deriva de incorporar el efecto estimado de los ajustes arancelarios, si bien los primeros datos del año no sugieren que estos se hayan materializado y sobre el cual existe incertidumbre sobre la magnitud o temporalidad con la que se vayan a materializar", apuntó la Junta.

Algunos observaron que hasta el momento las lecturas de inflación de inicios de año no han reflejado una afectación por dichas medidas. Un miembro señaló que la incidencia de los aranceles se explica por mecanismos similares al traspaso incompleto del tipo de cambio