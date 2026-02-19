Publicidad

Economía

Banxico ve impacto reducido y focalizado en inflación por IEPS

En la minuta de la decisión de política monetaria, algunos miembros señalaron que el aumento en la inflación subyacente no representa un aumento generalizado.
jue 19 febrero 2026 12:54 PM
inflacion mexico ieps refrescos
Banxico estima que los aumentos de la inflación por efectos del IEPS sean transitorios. (Delbars/Getty Images)

Banco de México (Banxico) ve que el repunte que se observó en la inflación durante enero por el aumento al IEPS en refrescos y bebidas azucaradas , así como los aranceles, es un efecto acotado en la economía.

En enero, la inflación general fue de 3.79% ante el aumento en el precio de cigarros, refrescos envasados y servicios en fondas, loncherías, torterías y taqerías. La inflación subyacente se ubicó en 4.52%. El objetivo de Banxico es mantener la inflación en 3% con un margen de variabilidad de un punto al alza y/o a la baja.

En la minuta de la decisión de política monetaria, el banco central destacó la debilidad de la actividad económica y la apreciación del peso ayudarán a que el efecto sobre los precios de estas medidas sea menos que proporcional, lo que seguirá favoreciendo un entorno de menores presiones inflacionarias.

Un miembro de la Junta destacó que aunque la apreciación del peso mexicano responde a los fundamentos macroeconómicos, no se tienen que descartar riesgos para el comportamiento del peso por la futura renegociación del T-MEC.

"No deben descartarse riesgos asociados con el proceso de revisión del T-MEC o una potencial corrección del dólar, lo cual tendría implicaciones adversas para la dinámica del peso mexicano", apuntó.

La mayoría de los miembros destacó que el incremento en la inflación de mercancías alimenticias en la primera quincena de enero está asociado a los cambios en el IEPS.

Economía

Inflación acelera a 3.79% en enero ante mayores impuestos a refrescos y tabaco

Hubo un miembro de la Junta que señaló que el aumento impositivo registrado en enero de 2026 sobre refrescos, bebidas energéticas, jugos y néctares envasados así como los cigarros corresponde a cerca del 5% de su precio promedio de finales de 2025.

Sobre la entrada en vigor de aranceles a países con los que México no tiene acuerdo comercial, algunos miembros de Banxico mencionaron que, al incorporar las medidas arancelarias y tributarias referidas, las previsiones sobre un impacto acotado en la inflación son más robustas.

"Dicha robustez se deriva de incorporar el efecto estimado de los ajustes arancelarios, si bien los primeros datos del año no sugieren que estos se hayan materializado y sobre el cual existe incertidumbre sobre la magnitud o temporalidad con la que se vayan a materializar", apuntó la Junta.

Algunos observaron que hasta el momento las lecturas de inflación de inicios de año no han reflejado una afectación por dichas medidas. Un miembro señaló que la incidencia de los aranceles se explica por mecanismos similares al traspaso incompleto del tipo de cambio

Jonathan Heath, disidente en el comunicado

Aunque hubo un consenso en la votación para mantener la tasa de interés en 7%, el subgobernador Jonathan Heath dijo que no se debe subestimar el comportamiento de la inflación y señaló que los riesgos son al alza.

"Si bien la decisión de pausar es correcta, en la justificación se omiten los elementos más importantes que, a mi juicio, sustentan esta decisión, que son el deterioro de la dinámica inflacionaria y el error tan amplio de pronóstico que observamos en el transcurso del año pasado", dijo.

"En adición, la duración de los efectos de los ajustes fiscales aún es incierta y pudiera tener rezagos significativos".

Consideró que aunque fue una buena decisión ajustar las proyecciones para la inflación, que ya estaban muy por debajo de las estimaciones de analistas del sector privado, se tiene que ser más enfáticos en que la Junta estará vigilante a la evolución de la inflación.

Destacó que, contrario al mensaje que mandó la Junta de que en la medida en que el periodo de ajustes en precios transcurra sin que se materialicen efectos de segundo orden, valorarán continuar con los recortes a la tasa de interés.

Para Heath, se tiene que valorar “el momento” para realizar ajustes adicionales. "El omitir esto señaliza un posible ajuste en próximas decisiones, que considero sería prematuro y no congruente con la trayectoria requerida para propiciar la convergencia orden", dijo.

