El nerviosismo en los mercados se modera; bolsas y peso reducen pérdidas

Bolsas operan mixtas

En las primeras operaciones, el Dow Jones ganaba un 0.42%, el índice Nasdaq avanzaba un 0.69% y el índice amplio S&P 500 sumaba un 0.39%. La víspera, los índices habían caído claramente en la apertura.

En México, el S&P/BMV IPC abrió la jornada con un avance de 0.39%, a 68,705.82 puntos, en línea con la moderación de la aversión al riesgo en los mercados globales. Entre las emisoras con mayores ganancias destacaron Peñoles, con un alza de 2.58%, seguida de Grupo México con 1.79% y Volaris con 1.41%.

También registraron incrementos Cemex, que subió 0.74%, y Pinfra, con un avance de 0.84%, en una sesión marcada por el rebote de emisoras ligadas a materias primas e infraestructura.

A nivel global, Europa registraba avances, mientras que Asia cerró con caídas, destacando el descenso de 3.6% del Nikkei japonés, reflejo de la sensibilidad de la región a los movimientos en los precios del petróleo.

El repunte moderado en algunos mercados responde al mayor apetito por riesgo derivado de las señales de diálogo, aunque el ánimo del mercado “permanece frágil” ante la posibilidad de que el conflicto se prolongue y mantenga presión sobre los precios de la energía, señaló Monex.

El nerviosismo continúa en el frente petrolero

El principal foco de los inversionistas sigue siendo la seguridad del suministro energético global. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su gobierno garantizará el tránsito de petroleros a través del Estrecho de Ormuz, incluso mediante escoltas navales si fuera necesario. Sin embargo, la falta de detalles sobre cómo operaría este plan mantiene cautela en los mercados.

De acuerdo con un análisis de Banorte, el petróleo mantiene un avance moderado mientras los inversionistas evalúan la posibilidad de negociaciones entre Irán y Estados Unidos, así como el riesgo de interrupciones en las rutas energéticas. En este contexto, el Brent cotizaba alrededor de 82 dólares por barril, mientras el WTI rondaba los 74.8 dólares, tras haber registrado fuertes alzas en sesiones recientes.

“Nuestro escenario base es que la disrupción al suministro global de energía será breve. Desde la perspectiva de los mercados, esto debería permitir que las acciones se recuperen de la volatilidad actual, en línea con la reacción observada tras la mayoría de shocks geopolíticos recientes”, señaló en una nota de análisis el Chief Investment Office de UBS.

El peso recupera parte del terreno perdido

En el mercado cambiario, el peso mexicano mostraba una ligera apreciación, con el tipo de cambio alrededor de 17.59 pesos por dólar, con una ganancia de 0.26%. La moneda mexicana se benefició del retroceso del dólar y de la moderación del nerviosismo en los mercados, lo que permitió que el peso se colocara entre las divisas emergentes con mejor desempeño en la jornada.

Más allá del frente geopolítico, los mercados también seguirán de cerca la agenda económica del día en Estados Unidos, donde se publicarán el reporte de empleo privado ADP y el índice ISM de servicios, indicadores clave para evaluar la fortaleza de la economía estadounidense y las perspectivas de política monetaria de la Reserva Federal.

Con información de AFP