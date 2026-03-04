Publicidad

Mercados

El nerviosismo en los mercados se modera; bolsas y peso reducen pérdidas

La aversión al riesgo se enfría en los mercados globales ante rumores de negociación entre Irán y Estados Unidos, mientras inversionistas siguen atentos al petróleo y al Estrecho de Ormuz.
mié 04 marzo 2026 09:13 AM
LEBANON-ISRAEL-IRAN-US-WAR
Humo se eleva desde el lugar de un ataque aéreo israelí contra el barrio de Al Lailaki, en las afueras del sur de Beirut, con el aeropuerto internacional de la ciudad visible al fondo, el 4 de marzo de 2026. Israel lanzó nuevos ataques contra Irán y el Líbano, donde la prensa estatal informó que un edificio residencial fue alcanzado el 4 de marzo, mientras que la Guardia Revolucionaria iraní declaró haber bloqueado una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de energía. (Foto de IBRAHIM AMRO / AFP) (IBRAHIM AMRO/AFP)

Los mercados financieros iniciaron la jornada con menor aversión al riesgo. El nerviosismo provocado por el conflicto entre Estados Unidos e Irán se moderó ante reportes de contactos indirectos entre ambos países para explorar una posible negociación que ponga fin a las hostilidades. Además, el escenario base continúa siendo que los precios de los energéticos se estabilicen en el corto plazo.

De acuerdo con analistas de Monex, el sentimiento de aversión al riesgo se redujo tras conocerse que funcionarios iraníes habrían buscado acercamientos con agentes estadounidenses para abrir un canal de diálogo. Este cambio en el tono geopolítico permitió cierta estabilización de los activos financieros, aunque los inversionistas se mantienen atentos a la evolución del conflicto.

Bolsas operan mixtas

En las primeras operaciones, el Dow Jones ganaba un 0.42%, el índice Nasdaq avanzaba un 0.69% y el índice amplio S&P 500 sumaba un 0.39%. La víspera, los índices habían caído claramente en la apertura.

En México, el S&P/BMV IPC abrió la jornada con un avance de 0.39%, a 68,705.82 puntos, en línea con la moderación de la aversión al riesgo en los mercados globales. Entre las emisoras con mayores ganancias destacaron Peñoles, con un alza de 2.58%, seguida de Grupo México con 1.79% y Volaris con 1.41%.

También registraron incrementos Cemex, que subió 0.74%, y Pinfra, con un avance de 0.84%, en una sesión marcada por el rebote de emisoras ligadas a materias primas e infraestructura.

A nivel global, Europa registraba avances, mientras que Asia cerró con caídas, destacando el descenso de 3.6% del Nikkei japonés, reflejo de la sensibilidad de la región a los movimientos en los precios del petróleo.

El repunte moderado en algunos mercados responde al mayor apetito por riesgo derivado de las señales de diálogo, aunque el ánimo del mercado “permanece frágil” ante la posibilidad de que el conflicto se prolongue y mantenga presión sobre los precios de la energía, señaló Monex.

El nerviosismo continúa en el frente petrolero

El principal foco de los inversionistas sigue siendo la seguridad del suministro energético global. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su gobierno garantizará el tránsito de petroleros a través del Estrecho de Ormuz, incluso mediante escoltas navales si fuera necesario. Sin embargo, la falta de detalles sobre cómo operaría este plan mantiene cautela en los mercados.

De acuerdo con un análisis de Banorte, el petróleo mantiene un avance moderado mientras los inversionistas evalúan la posibilidad de negociaciones entre Irán y Estados Unidos, así como el riesgo de interrupciones en las rutas energéticas. En este contexto, el Brent cotizaba alrededor de 82 dólares por barril, mientras el WTI rondaba los 74.8 dólares, tras haber registrado fuertes alzas en sesiones recientes.

“Nuestro escenario base es que la disrupción al suministro global de energía será breve. Desde la perspectiva de los mercados, esto debería permitir que las acciones se recuperen de la volatilidad actual, en línea con la reacción observada tras la mayoría de shocks geopolíticos recientes”, señaló en una nota de análisis el Chief Investment Office de UBS.

El peso recupera parte del terreno perdido

En el mercado cambiario, el peso mexicano mostraba una ligera apreciación, con el tipo de cambio alrededor de 17.59 pesos por dólar, con una ganancia de 0.26%. La moneda mexicana se benefició del retroceso del dólar y de la moderación del nerviosismo en los mercados, lo que permitió que el peso se colocara entre las divisas emergentes con mejor desempeño en la jornada.

Más allá del frente geopolítico, los mercados también seguirán de cerca la agenda económica del día en Estados Unidos, donde se publicarán el reporte de empleo privado ADP y el índice ISM de servicios, indicadores clave para evaluar la fortaleza de la economía estadounidense y las perspectivas de política monetaria de la Reserva Federal.

Con información de AFP

