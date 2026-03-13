Los mercados abren con alivio, tras "salvavidas" del petróleo ruso

En el mercado energético, el Brent cotizaba alrededor de 99 dólares y el WTI en 93.56 dólares, después de haber superado recientemente los 102 dólares, mientras el conflicto en Medio Oriente mantiene elevados los riesgos para el suministro global.

El movimiento ocurre después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunciara una licencia que permite hasta el 11 de abril la comercialización de petróleo ruso que hubiera sido cargado en buques antes del 12 de marzo, con el objetivo de “aumentar el alcance mundial de la oferta existente” y contener la escalada en los precios energéticos.

Desde Moscú, el Kremlin presionó para ampliar este alivio. El portavoz Dmitri Peskov afirmó que “sin volúmenes importantes de petróleo ruso, una estabilización del mercado es imposible”, en un momento en que el conflicto regional y el bloqueo del estrecho de Ormuz han disparado los temores sobre el suministro energético mundial.

La flexibilización parcial de las sanciones ha generado tensiones con aliados occidentales. Líderes europeos advirtieron que la medida podría fortalecer la economía rusa y prolongar la guerra en Ucrania. El presidente ucraniano Volodímir Zelenski señaló que la decisión estadounidense podría aportar a Moscú hasta 10,000 millones de dólares adicionales para financiar la guerra.

Reacción en México

En México, la reacción del mercado era más moderada. El S&P/BMV IPC operaba con ligeras variaciones y se ubicaba alrededor de 65,986 puntos, con una baja de 0.15% en las primeras operaciones, después de iniciar la sesión con ganancias.

En el mercado cambiario, el peso cotizaba cerca de 17.84 unidades por dólar, una apreciación marginal frente al cierre previo. De acuerdo con analistas de Monex, el retroceso del petróleo por debajo de los 100 dólares ofrece un alivio parcial al apetito por riesgo, aunque la volatilidad continúa elevada debido a la incertidumbre geopolítica.

El crudo acumula un alza superior al 60% en lo que va de 2026, lo que mantiene vivas las preocupaciones sobre inflación global y reduce las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.

Con información de AFP.