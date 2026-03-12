Bolsas se desploman por repunte del petróleo ante tensión en Oriente Medio

En Estados Unidos, los tres principales índices también terminaron en terreno negativo. El Dow Jones cayó 1.56%, el S&P 500 perdió 1.52% y el Nasdaq retrocedió 1.78%, reflejando la preocupación de los inversionistas por el impacto que el encarecimiento de la energía podría tener sobre la inflación y el crecimiento económico.

“El mercado estadounidense claramente evoluciona en función de los precios del petróleo y las preocupaciones persistentes por las perturbaciones energéticas”, explicó Angelo Kourkafas, analista de Edward Jones, en declaraciones recogidas por AFP.

Petróleo en máximos desde 2022

Los precios del crudo se mantuvieron cerca de sus niveles más altos desde 2022 pese al anuncio de una liberación histórica de reservas estratégicas por parte de los países miembros de la Agencia Internacional de Energía (AIE). Sin embargo, el mercado considera que la medida podría ser insuficiente frente al riesgo de interrupciones prolongadas en el suministro.

El barril de Brent, referencia internacional para el petróleo, subió 9.22% y cerró este jueves en 100.46 dólares, un máximo desde agosto de 2022, mientras que el barril de West Texas Intermediate avanzó un 9.72% hasta los 95.73 dólares.

“Es una respuesta temporal, pero probablemente insuficiente para compensar la reducción en los flujos a través del estrecho de Ormuz”, señaló Kourkafas. Irán reiteró esta semana que mantendrá cerrado el estrecho, intensificando los temores de una disrupción energética global.

Peso se deprecia y dólar gana fuerza

En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 1.01%, para cerrar en 17.86 unidades por dólar, en un contexto de fortalecimiento global de la divisa estadounidense.

De acuerdo con Monex, el avance del dólar respondió a la búsqueda de refugio de los inversionistas ante la incertidumbre geopolítica. El índice dólar (DXY) avanzó 0.53% en la sesión.

La institución financiera prevé que durante la sesión overnight el tipo de cambio oscile en un rango de 17.71 a 17.93 pesos por dólar, mientras el mercado espera la publicación del dato de inflación PCE en Estados Unidos.

El encarecimiento del crudo se ha convertido en el principal factor de volatilidad para los mercados globales. Incluso la mezcla mexicana de exportación reflejó esta presión, al subir 5.2% entre el martes y el miércoles, hasta 81.9 dólares por barril, según los últimos datos disponibles.

Para analistas, si la guerra se prolonga y el flujo energético sigue restringido, los inversionistas podrían verse obligados a revisar al alza sus expectativas de inflación y a la baja sus perspectivas de crecimiento, lo que mantendría la presión sobre los mercados financieros en las próximas semanas.