La bolsa mexicana se desploma; petróleo roza los 100 dólares por la guerra en Medio Oriente

El petróleo repunta a los 100 dólares por barril

El nerviosismo de los mercados se explica en gran medida por el repunte del petróleo. Hacia las 7:50 de la mañana, el Brent del Mar del Norte subía 8.6% hasta 99.89 dólares por barril, tras haber superado brevemente los 100 dólares durante la sesión asiática, mientras que el WTI estadounidense avanzaba 8.57% a 94.73 dólares.

El alza se produce pese al intento de los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) de contener los precios mediante la liberación de 400 millones de barriles de reservas estratégicas, una cifra récord. Sin embargo, el mercado considera que la medida es insuficiente frente al riesgo de interrupción del suministro global. “La liberación de reservas por parte de la AIE equivale a apuntar con una manguera de jardín hacia el incendio de una refinería”, dijo Stephen Innes, gestor de SPI AM para AFP.

El conflicto se intensificó este jueves luego de que Irán lanzara nuevos ataques contra infraestructuras energéticas en países del Golfo y ratificara el cierre del Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo que se consume en el mundo.

De acuerdo con la AIE, el bloqueo ha provocado una reducción de al menos 10 millones de barriles diarios en la producción de la región, lo que constituye la mayor perturbación del suministro de crudo registrada hasta ahora.

De acuerdo con un análisis de inversiones de Banamex, el precio del petróleo WTI acumula un crecimiento de 52.88% en lo que va del año (hasta el 11 de marzo), mientras el oro, activo de refugio, ha rendido 19.88% hasta dicha fecha.

Bolsas abren a la baja

La tensión geopolítica también golpea a las bolsas internacionales. En las primeras operaciones en Wall Street, el Nasdaq retrocedía 0.80%, el S&P 500 cedía 0.80% y el Dow Jones perdía 1.25%. En Europa, los principales mercados operaban en rojo, con caídas de 0.58% en París, 0.40% en Fráncfort, 0.45% en Londres y 1.02% en Milán.

Analistas señalan que, mientras persistan las tensiones geopolíticas y los precios elevados de la energía, los inversionistas seguirán privilegiando activos considerados refugio, lo que mantendrá presionadas a las monedas emergentes y a los mercados accionarios.

En el mercado cambiario, el peso mexicano osciló entre 17.64 y 17.78 pesos por dólar, con presiones alcistas derivadas del fortalecimiento del billete verde, que alcanzó un máximo de cinco días cercano a 99.60 puntos en el índice DXY, señaló un reporte de Monex.

"Todas las divisas de la canasta del G10 pierden terreno ante el dólar americano, con el dólar australiano liderando las pérdidas de la sesión. Por su parte, el euro cede ante las expectativas de que el precio del petróleo continuará limitando al consumo de la región", señaló el banco.

La jornada se perfila además con atención a nuevos datos económicos en Estados Unidos, entre ellos la balanza comercial de enero y las solicitudes semanales de seguro por desempleo, indicadores que podrían influir en el rumbo de los mercados en medio del actual shock energético global.

Con información de AFP