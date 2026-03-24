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El Brent vuelve a superar los 100 dólares y las bolsas operan mixtas

El escepticismo sobre una desescalada del conflicto en Irán, tras el anuncio de una tregua de cinco días por parte de EU, hizo subir nuevamente al petróleo y golpeó a las bolsas.
mar 24 marzo 2026 10:48 AM
US markets
Las bolsas europeas y estadounidenses caían en su mayoría y los precios del petróleo subieron. (Foto: ANGELA WEISS/AFP)

El precio del barril de Brent volvió a superar los 100 dólares este martes por la cautela de los inversionistas sobre la posibilidad de una salida negociada a la guerra en Oriente Medio, lo que volvió a arrastrar a las bolsas a terreno negativo.

La jornada bursátil comenzó con un tono positivo en Asia después de que el presidente Donald Trump afirmara que Estados Unidos mantenía conversaciones "muy buenas" con Irán y anunciara que suspendía los ataques previstos contra la infraestructura energética de la república islámica.

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Pero la incertidumbre sobre las negociaciones, que las autoridades de Irán desmintieron, arrastró a las bolsas europeas, que operaban con pérdidas, y lastró también a Wall Street, que abrió en rojo.

El barril de Brent del mar del Norte, referencia internacional, subía un 2.9%, hasta los 102.85 dólares. En tanto, el West Texas Intermediate (WTI), referente del mercado estadounidense, ganaba 3.7%, hasta los 91.41 dólares.

En las primeras operaciones, el Dow Jones sube 0.05%, el índice Nasdaq retrocedía un 0.63% y el índice ampliado S&P 500 perdía un 0.15%.

Cerca del final de la jornada en Europa, la bolsa de Londres bajaba 0.4%, París 0.8%, Fráncfort 1.2%, Milán 0.62%. La única excepción fue Madrid que operaba con ganancias marginales de 0.04%.

En México, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) sube 0.63%, siendo Aeroméxico, Grupo Aeroportuario del Pacífico y América Móvil, las empresas con mayores alzas.

En el mercado de divisas, el peso mexicano registra una depreciación del 0.67% para ubicarse en los$17.84 por dólar como resultado de un incremento en la volatilidad y preferencia de los inversionistas al dólar como refugio de valor, señaló banamex en una nota.

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