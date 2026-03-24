El Brent vuelve a superar los 100 dólares y las bolsas operan mixtas

Pero la incertidumbre sobre las negociaciones, que las autoridades de Irán desmintieron, arrastró a las bolsas europeas, que operaban con pérdidas, y lastró también a Wall Street, que abrió en rojo.

El barril de Brent del mar del Norte, referencia internacional, subía un 2.9%, hasta los 102.85 dólares. En tanto, el West Texas Intermediate (WTI), referente del mercado estadounidense, ganaba 3.7%, hasta los 91.41 dólares.

En las primeras operaciones, el Dow Jones sube 0.05%, el índice Nasdaq retrocedía un 0.63% y el índice ampliado S&P 500 perdía un 0.15%.

Cerca del final de la jornada en Europa, la bolsa de Londres bajaba 0.4%, París 0.8%, Fráncfort 1.2%, Milán 0.62%. La única excepción fue Madrid que operaba con ganancias marginales de 0.04%.

En México, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) sube 0.63%, siendo Aeroméxico, Grupo Aeroportuario del Pacífico y América Móvil, las empresas con mayores alzas.

En el mercado de divisas, el peso mexicano registra una depreciación del 0.67% para ubicarse en los$17.84 por dólar como resultado de un incremento en la volatilidad y preferencia de los inversionistas al dólar como refugio de valor, señaló banamex en una nota.

