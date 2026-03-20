Guerra energética sacude mercados: bolsas caen, peso se debilita y petróleo presiona expectativas

La destrucción parcial de instalaciones como el complejo de gas natural licuado en Qatar elevó la percepción de riesgo y reforzó el alza en los precios del petróleo, un factor que comienza a trasladarse a las expectativas de inflación y tasas de interés.

El ajuste en los mercados se reflejó también en la deuda. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió a 4.38%, su nivel más alto desde el verano pasado, en un contexto en el que los inversionistas ya no anticipan recortes de tasas por parte de la Reserva Federal en 2026 e incluso comienzan a descontar posibles alzas.

El peso sigue su depreciación

En México, el impacto fue similar. El S&P/BMV IPC cayó 1.63% y cerró en 64,134 puntos, mientras que el peso se depreció 1.07% en la sesión, para ubicarse en 17.92 unidades por dólar. Con ello, la divisa mexicana acumula cuatro semanas consecutivas de retroceso, presionada por el fortalecimiento global del dólar y la creciente aversión al riesgo.

De acuerdo con Monex, el tipo de cambio se movió en un rango entre 17.69 y 18.00 pesos por dólar durante la jornada, y podría oscilar entre 17.79 y 18.05 en operaciones overnight, en un entorno de debilidad para activos de mayor riesgo y con una agenda económica limitada en el corto plazo.

El deterioro del peso ocurre en paralelo a un cambio estructural en el posicionamiento de los inversionistas. Las apuestas especulativas a favor de la moneda mexicana han caído durante ocho semanas consecutivas en el mercado de futuros de Chicago, reflejando una menor confianza en estrategias de carry trade ante la expectativa de tasas más altas a nivel global.

El detonante principal sigue siendo el frente energético. La Mezcla Mexicana de Exportación se acercó a los 100 dólares por barril —al cotizar en 97 dólares—, su nivel más alto desde julio de 2022.

Este repunte tiene implicaciones directas para las finanzas públicas, cada dólar adicional en el precio del crudo representa alrededor de 10,700 millones de pesos extra en ingresos para el gobierno federal. Sin embargo, el encarecimiento del petróleo también implica riesgos inflacionarios.

Desde el inicio del conflicto, el Brent acumula un alza superior a 50% y el WTI cerca de 46%, mientras que el gas natural en Europa ha subido más de 85%. Este choque energético está obligando a los principales bancos centrales a adoptar un tono más restrictivo, reduciendo el margen para recortes de tasas en el corto plazo.

En Europa, la debilidad económica comienza a hacerse evidente. La balanza comercial de la Eurozona registró un déficit de 1,900 millones de euros en enero, en contraste con el superávit de 11,200 millones del mes previo, lo que añade presión a una región ya afectada por el encarecimiento energético. El conflicto también ha comenzado a impactar otros costos clave, como el transporte marítimo, con alzas en rutas estratégicas desde Asia hacia Estados Unidos y Europa, lo que podría trasladarse a precios finales en los próximos meses.

Hacia adelante, el mercado mantiene la mirada en la evolución del conflicto —especialmente tras el rechazo de Estados Unidos a un alto al fuego— y los próximos datos de inflación, que serán determinantes para calibrar la respuesta de los bancos centrales.