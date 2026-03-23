Los precios del crudo caen 10% tras señales mixtas sobre acuerdo entre EU e Irán

“Ante la negativa de Irán a entablar conversaciones, el optimismo se desvaneció rápidamente. Sin embargo, aún existen indicios de que las conversaciones podrían comenzar pronto, como lo demuestra el viaje a Pakistán del presidente del Parlamento iraní, Qalibaf, con la aprobación de Estados Unidos e Israel”, dijo el analista de mercado, Elior Manier.

Por su parte, los mercados bursátiles estadounidenses registraron ganancias el lunes, con el S&P 500 con un incremento de 1.15% después de que el presidente Trump anunciara que Estados Unidos suspendería los ataques contra la infraestructura energética iraní durante cinco días tras las productivas conversaciones mantenidas con Irán el fin de semana. El liderazgo del mercado fue generalizado, con los 11 sectores del S&P 500 cerraron al alza, mientras que los sectores orientados al crecimiento, como la tecnología y el consumo discrecional, tuvieron un mejor desempeño.

El índice tecnológico, Nasdaq, tuvo un crecimiento de 1.49% al alcanzar un nivel de 24,253.88 puntos. Por otro lado, el Dow Jones cerró con 46,208.53 puntos y un alza de 1.38%. En México, el índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y el FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) tuvieron un incremento más discreto al cerrar en 64,370.95 y 1,282.54 puntos respectivamente, con un aumento de 0.37% y 0.50%, respectivamente.

Brock Weimer, estratega de la consultora Edward Jones, explicó que la situación sigue siendo cambiante y la volatilidad del mercado podría persistir en los próximos días y semanas. Aun así, cree que un entorno económico sólido genera oportunidades atractivas en los mercados bursátiles globales.

“Vemos oportunidades interesantes en las acciones estadounidenses de gran y mediana capitalización, así como en las acciones internacionales de pequeña y mediana capitalización y en las de mercados emergentes”, agregó.

En cuanto a los metales preciosos, los precios del oro experimentaron un cambio significativo como reacción del mercado a los acontecimientos geopolíticos. El oro al contado se desplomó inicialmente hasta un 9%, alcanzando su nivel más bajo en cuatro meses y registrando su novena sesión consecutiva de pérdidas, al cierre de la sesión alcanzó un precio de 4,442.3 dólares la onza y una baja de 3.63%. En esa misma tendencia, la plata descendió 0.50% a un precio de 69.315 dólares la onza.

Zain Vawda, analista de mercado de OANDA, explicó que una de las razones clave de la fuerte caída del oro, que llevó al metal precioso a registrar su peor semana en 43 años la semana pasada, son los cambios en la política monetaria de la Reserva Federal.

Vawda señaló que según los últimos datos y análisis del London Stock Exchange Group (LSEG), los mercados ya no prevén recortes de tipos de interés en 2026. Durante la última semana, los mercados han reducido la probabilidad de recortes de tipos a cero, y ahora prevén subidas de tipos de interés de alrededor de dos puntos básicos hasta diciembre de 2026.