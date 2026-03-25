La Bolsa Mexicana de Valores repunta 3.67% ante posible acuerdo de EU con Irán

En Estados Unidos, las bolsas también cerraron con ganancias, en una jornada marcada por el retroceso en los precios del petróleo y expectativas de avances diplomáticos en Medio Oriente.

La Bolsa de Nueva York terminó en cifras verdes el miércoles, impulsada por la caída de los precios del petróleo y las perspectivas de avances diplomáticos en la guerra en Medio Oriente. El Dow Jones subió un 0.66%, el Nasdaq avanzó un 0.77% y el índice ampliado S&P 500 avanzó un 0.54%.

"Los mercados accionarios continúan con su rebote gracias a las negociaciones positivas con Teherán, que refuerzan la esperanza de que un cese al fuego sea inminente", dijo José Torres, de Interactive Brokers.

Los diálogos con Irán continúan, aseguró este miércoles la Casa Blanca, al anunciar sin embargo que el presidente Donald Trump "desatará el infierno" si Teherán no acepta un acuerdo.

"Los inversores se aferran ahora mismo a la más mínima noticia talentosa", dijo a la AFP Jack Ablin, de Cresset.

Su optimismo no fue del todo erosionado luego de que Teherán negara de nuevo que haya negociaciones en curso.

Wall Street está "dominado por un único factor: el precio del petróleo crudo", apuntó Torres. Los precios del oro negro cayeron más de 2% el miércoles.

Especialistas del mercado de crudo resaltaron la propuesta de Irán de ofrecer un "paso seguro" a "barcos no hostiles" por el Estrecho de Ormuz, clave para el tránsito de hidrocarburos

En el mercado energético, la mezcla mexicana se ubicó en 91.84 dólares por barril en su última referencia disponible, tras haber alcanzado recientemente niveles cercanos a los 99 dólares, máximos no vistos desde 2023, lo que refleja la alta volatilidad derivada del conflicto en Medio Oriente.

En el mercado cambiario, el peso mexicano cerró con una depreciación de 0.14%, en 17.77 unidades por dólar, en un contexto de fortalecimiento global del dólar.

El índice del dólar DXY avanzó 0.20%, impulsado por un entorno de cautela entre inversionistas ante la incertidumbre geopolítica. Durante la sesión, el tipo de cambio osciló entre 17.69 y 17.81 pesos por dólar, y para el overnight se anticipa un rango de entre 17.69 y 17.84 unidades, de acuerdo con Monex.

Con información de AFP