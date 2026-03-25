Los mercados repuntan por esperanza de desescalada en Medio Oriente

De acuerdo con Monex, el optimismo responde a avances diplomáticos, particularmente a una propuesta de paz de 15 puntos impulsada por la administración de Donald Trump.

Este escenario ha llevado al Brent a retroceder por debajo de los 99 dólares por barril, moderando las expectativas de inflación, mientras que el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años descendía a 4.33%, reflejando una mayor demanda por activos defensivos.

Sin embargo, el mercado mantiene cautela. La falta de una respuesta oficial por parte de Irán y la continuidad de ataques en la región limitan la confianza de los inversionistas, lo que ha llevado a algunos analistas a calificar el repunte como “táctico” y no necesariamente sostenible en el corto plazo.

En México, la Bolsa Mexicana de Valores se sumó al optimismo global. El S&P/BMV IPC avanzaba 1.74% en la apertura, ubicándose en 66,918 puntos, en línea con el desempeño positivo de los mercados internacionales.

En el mercado cambiario, el peso mostraba volatilidad y cotizaba en 17.77 unidades por dólar, con una ligera depreciación de 0.13% frente al cierre previo, luego de que Irán rechazara la propuesta de alto al fuego. Por su parte, el índice dólar retrocedía 0.24%, mientras que el euro caía 0.10%.

A nivel global, las bolsas europeas registraban su primera racha de tres sesiones consecutivas al alza desde el inicio del conflicto, mientras que los mercados asiáticos cerraron con ganancias superiores a 1.5%. Todo esto en una jornada con escasa información económica, donde destacaron datos mixtos en Europa: la inflación en Reino Unido se mantuvo en 3.0% anual en febrero, mientras que el índice IFO de Alemania sorprendió ligeramente al alza.