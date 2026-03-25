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Los mercados repuntan por esperanza de desescalada en Medio Oriente

Las bolsas de Estados Unidos y México abrieron con un significativo repunte después de que Estados Unidos mostró más apertura a negociar con Irán.
mié 25 marzo 2026 09:35 AM
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En Estados Unidos, los principales índices accionarios abrieron en terreno positivo. El Dow Jones avanzaba 1.15%, el Nasdaq subía 1.16% y el S&P 500 ganaba 0.95%, en un contexto de mayor apetito por riesgo tras semanas marcadas por la volatilidad energética. (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

Los mercados financieros iniciaron la jornada del miércoles con un fuerte rebote, impulsados por la expectativa de una posible desescalada en el conflicto en Medio Oriente, lo que provocó una caída en los precios del petróleo y alivió las presiones inflacionarias globales.

En Estados Unidos, los principales índices accionarios abrieron en terreno positivo. El Dow Jones avanzaba 1.15%, el Nasdaq subía 1.16% y el S&P 500 ganaba 0.95%, en un contexto de mayor apetito por riesgo tras semanas marcadas por la volatilidad energética.

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De acuerdo con Monex, el optimismo responde a avances diplomáticos, particularmente a una propuesta de paz de 15 puntos impulsada por la administración de Donald Trump.

Este escenario ha llevado al Brent a retroceder por debajo de los 99 dólares por barril, moderando las expectativas de inflación, mientras que el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años descendía a 4.33%, reflejando una mayor demanda por activos defensivos.

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Sin embargo, el mercado mantiene cautela. La falta de una respuesta oficial por parte de Irán y la continuidad de ataques en la región limitan la confianza de los inversionistas, lo que ha llevado a algunos analistas a calificar el repunte como “táctico” y no necesariamente sostenible en el corto plazo.

En México, la Bolsa Mexicana de Valores se sumó al optimismo global. El S&P/BMV IPC avanzaba 1.74% en la apertura, ubicándose en 66,918 puntos, en línea con el desempeño positivo de los mercados internacionales.

En el mercado cambiario, el peso mostraba volatilidad y cotizaba en 17.77 unidades por dólar, con una ligera depreciación de 0.13% frente al cierre previo, luego de que Irán rechazara la propuesta de alto al fuego. Por su parte, el índice dólar retrocedía 0.24%, mientras que el euro caía 0.10%.

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A nivel global, las bolsas europeas registraban su primera racha de tres sesiones consecutivas al alza desde el inicio del conflicto, mientras que los mercados asiáticos cerraron con ganancias superiores a 1.5%. Todo esto en una jornada con escasa información económica, donde destacaron datos mixtos en Europa: la inflación en Reino Unido se mantuvo en 3.0% anual en febrero, mientras que el índice IFO de Alemania sorprendió ligeramente al alza.

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