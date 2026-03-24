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Así se componen los precios de las gasolinas y diésel; la carga de IEPS pierde peso

De no aplicar los subsidios, el precio por litro de diésel sería 4.55 pesos más, es decir, poco más de 33 pesos.
mar 24 marzo 2026 07:29 PM
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El especialista en energía Ramses Pech explica que el precio final de la gasolina regular se mantiene estable, pero gracias a un subsidio fiscal. La estabilidad no refleja el costo real del mercado. (Foto: iStock. )

La carga de impuestos pierde peso en el precio final de las gasolinas y diésel en México, tras la activación de subsidios a la cuota por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se cobra en los precios en estaciones de servicio y frente a elementos que determinan el valor final de los combustibles como: molécula, importación, comercialización, transporte, logística y ganancia.

Tras la escalada de precios del petróleo, originada por el conflicto armado entre Estados Unidos-Israel e Irán, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en México, activó descuentos a la cuota por el IEPS que se cobra a gasolinas y diésel, tras el objetivo de amortizar el alza en combustibles.

El primer descuento o subsidio, se aplicó para la semana del 14 al 20 de marzo solo al litro de diésel, previo a esta semana el IEPS federal era de 7.36 pesos por litro, lo que representó el 26.3% de su precio final, con el descuento pasó a 4.77 pesos, lo que representó el 16.8%, y con el segundo descuento, que aplica del 21 al 27 de marzo, este pasó a 2.81 pesos, es decir, el 9.9% del precio final, refieren estimaciones de Ramses Pech, consultor en energía, hidrocarburos y economía.

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El 13 de marzo el precio en terminales de distribución y reparto del diésel (que considera molécula, importación, comercialización, logística) absorbió el 51.3% del precio en estaciones; el 21 de marzo pasó a 68.3%.

De acuerdo con Pech, esta alza responde a presiones de mercado (por costos logísticos, precio de referencia internacional, o tipo de cambio), estas variables elevan el costo base en terminales, por lo que, al reducir el IEPS, la estabilidad relativa es en parte artificial y dependiente de esta medida.

El subsidio ayudó a contener el precio del diésel, el cual, su promedio nacional ronda los 28.5 pesos, cuando el 13 de marzo se colocó en 27.95 pesos por litro. De no aplicar este descuento, el precio sería 4.55 pesos más, es decir, poco más de 33 pesos por litro.

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Primer descuento para litro de Magna

También la composición del precio de la gasolina Magna cambió y contuvo un alza mayor en su precio final. Su primer descuento o subsidio aplicó para la semana del 21 al 27 de marzo. Sin subsidio, el IEPS representó 28.3%, al ser de 6.7 pesos por litro, con estímulo fiscal pasó a 5.09 pesos, lo que representó el 21.5% del costo final. De no aplicar el descuento, el precio promedio de este combustible sería 1.61 pesos mayor, es decir, 25.29 pesos por litro, en vez de 23.68 pesos.

Cabe destacar que, para la gasolina regular, el gobierno federal tiene un acuerdo con el sector gasolinero empresarial para mantener el precio por litro, por debajo de los 24 pesos.

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Gari Flores, administrador general de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) explicó que los estímulos a combustibles, y sus alzas, es un tema internacional, muy dinámico y volátil. Ante esta situación, los ingresos excedentes, como los reportados al cierre de febrero por más de 60,000 millones de pesos frente a lo programado, permiten al gobierno mexicano tomar ciertas medidas, como el subsidio, para que no se refleje de manera abrupta en los precios de los combustibles.

Cabe destacar que otorgar subsidios a la gasolina, representa pérdidas recaudatorias para la autoridad tributaria.

Pech refiere que el precio al consumidor de la gasolina Magna se mantiene casi estable gracias a la reducción del IEPS, pero el aumento en el precio de terminales revela una presión de mercado (costos o precios internacionales) que podría trasladarse al consumidor si no se mantiene la intervención fiscal.

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¿Y la Premium?

En tanto, el litro de gasolina Premium también recibió su primer subsidio del año esta semana. El IEPS pasó de 5.66 pesos, sin apoyo fiscal, a 5.24 pesos, es decir de 20.9% de su precio final a 19.3%. Mientras, el precio en terminales de distribución y repartición aumentó de 14.8 pesos por litro, a 16 pesos; es decir, de representar el 54.7% de su precio final, pasó a 58.9%.

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Secretaría de Hacienda y Crédito Público Servicio de Administración Tributaria (SAT)

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