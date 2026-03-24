Así se componen los precios de las gasolinas y diésel; la carga de IEPS pierde peso

La carga de impuestos pierde peso en el precio final de las gasolinas y diésel en México, tras la activación de subsidios a la cuota por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se cobra en los precios en estaciones de servicio y frente a elementos que determinan el valor final de los combustibles como: molécula, importación, comercialización, transporte, logística y ganancia.

Tras la escalada de precios del petróleo, originada por el conflicto armado entre Estados Unidos-Israel e Irán, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en México, activó descuentos a la cuota por el IEPS que se cobra a gasolinas y diésel, tras el objetivo de amortizar el alza en combustibles.

El primer descuento o subsidio, se aplicó para la semana del 14 al 20 de marzo solo al litro de diésel, previo a esta semana el IEPS federal era de 7.36 pesos por litro, lo que representó el 26.3% de su precio final, con el descuento pasó a 4.77 pesos, lo que representó el 16.8%, y con el segundo descuento, que aplica del 21 al 27 de marzo, este pasó a 2.81 pesos, es decir, el 9.9% del precio final, refieren estimaciones de Ramses Pech, consultor en energía, hidrocarburos y economía.