Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Expansión Daily

La inflación se dispara por el jitomate, el transporte aéreo y la electricidad

La inflación se ubicó en 4.63% en la primera quincena de marzo. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mié 25 marzo 2026 06:29 AM

Este miércoles, Puri Lucena y Rosalía Lara comentan que la inflación se disparó en la primera mitad de marzo y se ubicó en 4.63%, a causa del aumento de precios de alimentos, como el jitomate y el pollo, el transporte aéreo y la electricidad.

Publicidad

También cuentan los detalles de otros temas:

- Petróleo mexicano supera los 90 dólares: reactiva estímulos a gasolinas y diluye ingresos

- La CDMX avanza de prisa para reordenar el comercio en las calles del Centro Histórico antes del Mundial

- Cinemex invierte 70 mdp en su formato Market para crecer en el mercado premium

- Banco Multiva destinará 170,000 mdp a energía e infraestructura sostenible en 3 años

Publicidad

Tags

Podcast Inflación

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad