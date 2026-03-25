Este miércoles, Puri Lucena y Rosalía Lara comentan que la inflación se disparó en la primera mitad de marzo y se ubicó en 4.63%, a causa del aumento de precios de alimentos, como el jitomate y el pollo, el transporte aéreo y la electricidad.
La inflación se dispara por el jitomate, el transporte aéreo y la electricidad
La inflación se ubicó en 4.63% en la primera quincena de marzo. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mié 25 marzo 2026 06:29 AM
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