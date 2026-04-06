Mercados abren con cautela por tensión en Medio Oriente; peso se aprecia y petróleo modera alza

En México, el índice S&P/BMV IPC inició la sesión con una caída marginal de 0.12%, al ubicarse en 69,615 puntos, en línea con el tono mixto global y un entorno de bajo volumen tras el feriado de Pascua.

En Asia, los mercados mostraron un mejor ánimo. El índice Nikkei de Japón subió 0.6%, mientras que el Kospi de Corea del Sur avanzó 1.4%. Sin embargo, varias plazas permanecieron cerradas por el feriado de Pascua, lo que redujo la liquidez global.

El peso mexicano se fortalece

En el mercado cambiario, el peso mexicano mostró fortaleza. El tipo de cambio se ubicó en 17.77 pesos por dólar, lo que representa una apreciación de 0.69% respecto al cierre previo .

Durante la sesión overnight, el USD/MXN operó con sesgo bajista y tocó niveles cercanos a 17.80 pesos, impulsado por la expectativa de una tregua en Medio Oriente. En el balance semanal, la moneda acumula una ganancia de 1.93%. De acuerdo con análisis de Monex, el tipo de cambio mantiene un rango técnico con soporte en 17.72 y resistencia en 17.89 pesos por dólar. Sin embargo, el avance del peso ocurre en contraste con señales de debilidad en la inversión en México al arranque del año.

Petróleo volátil ante riesgo energético

Los precios del petróleo reflejan la tensión geopolítica. Durante la madrugada, el crudo superó los 110 dólares por barril, impulsado por el conflicto y las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de atacar infraestructura iraní.

Posteriormente, los precios moderaron su avance. El WTI cotizaba en 100.75 dólares (-0.7%) por barril, mientras que el Brent se mantenía en 109.20 dólares (+0.2%).

El mercado sigue atento al cierre del Estrecho de Ormuz —por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial— y a los intentos diplomáticos por lograr un cese al fuego temporal.

En este contexto, el Chief Investment Office de UBS advierte que, aunque los mercados mantienen potencial de mediano plazo, el riesgo de un conflicto prolongado podría trasladarse a mayores costos energéticos, menor confianza del consumidor y un deterioro del crecimiento económico global. Por ello, recomienda a los inversionistas mantener diversificación y coberturas ante un entorno de volatilidad persistente.