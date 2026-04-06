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Mercados abren con cautela por tensión en Medio Oriente; peso se aprecia y petróleo modera alza

Los inversionistas inician la semana con bajo apetito por riesgo ante señales mixtas sobre una posible tregua en Medio Oriente, mientras el peso gana terreno y el petróleo sigue volátil.
lun 06 abril 2026 08:59 AM
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El peso mexicano se aprecia frente al dólar mientras los mercados globales reaccionan con cautela ante la incertidumbre por el conflicto en Medio Oriente y la volatilidad del petróleo.
 (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

Los mercados abrieron con cautela ante señales mixtas sobre una tregua en la guerra que Estados Unidos e Israel libran en Medio Oriente contra Irán. El presidente estadounidense amenazó nuevamente con atacar todas las centrales eléctricas del país persa si éste no accede a liberar el Estrecho de Ormuz.

Wall Street abrió la jornada del lunes con movimientos moderados, reflejo de la incertidumbre geopolítica. En los primeros intercambios, el Dow Jones retrocedía 0.13%, mientras que el Nasdaq avanzaba 0.28% y el S&P 500 subía 0.12%.

El tono cauteloso responde a señales contradictorias sobre el conflicto en Medio Oriente. Por un lado, persisten expectativas de un posible alto al fuego; por otro, aumentan las amenazas de Estados Unidos contra Irán, lo que mantiene a los inversionistas en modo defensivo.

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En México, el índice S&P/BMV IPC inició la sesión con una caída marginal de 0.12%, al ubicarse en 69,615 puntos, en línea con el tono mixto global y un entorno de bajo volumen tras el feriado de Pascua.

En Asia, los mercados mostraron un mejor ánimo. El índice Nikkei de Japón subió 0.6%, mientras que el Kospi de Corea del Sur avanzó 1.4%. Sin embargo, varias plazas permanecieron cerradas por el feriado de Pascua, lo que redujo la liquidez global.

El peso mexicano se fortalece

En el mercado cambiario, el peso mexicano mostró fortaleza. El tipo de cambio se ubicó en 17.77 pesos por dólar, lo que representa una apreciación de 0.69% respecto al cierre previo .

Durante la sesión overnight, el USD/MXN operó con sesgo bajista y tocó niveles cercanos a 17.80 pesos, impulsado por la expectativa de una tregua en Medio Oriente. En el balance semanal, la moneda acumula una ganancia de 1.93%. De acuerdo con análisis de Monex, el tipo de cambio mantiene un rango técnico con soporte en 17.72 y resistencia en 17.89 pesos por dólar. Sin embargo, el avance del peso ocurre en contraste con señales de debilidad en la inversión en México al arranque del año.

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Petróleo volátil ante riesgo energético

Los precios del petróleo reflejan la tensión geopolítica. Durante la madrugada, el crudo superó los 110 dólares por barril, impulsado por el conflicto y las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de atacar infraestructura iraní.

Posteriormente, los precios moderaron su avance. El WTI cotizaba en 100.75 dólares (-0.7%) por barril, mientras que el Brent se mantenía en 109.20 dólares (+0.2%).

El mercado sigue atento al cierre del Estrecho de Ormuz —por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial— y a los intentos diplomáticos por lograr un cese al fuego temporal.

En este contexto, el Chief Investment Office de UBS advierte que, aunque los mercados mantienen potencial de mediano plazo, el riesgo de un conflicto prolongado podría trasladarse a mayores costos energéticos, menor confianza del consumidor y un deterioro del crecimiento económico global. Por ello, recomienda a los inversionistas mantener diversificación y coberturas ante un entorno de volatilidad persistente.

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Bolsa de Nueva York Tipo de cambio Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

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