Wall Street cierra al alza y la BMV cae ante dudas de estancamiento económico en México

De acuerdo con análisis de Monex, el retroceso del mercado mexicano coincidió con la publicación de la inversión fija bruta de enero, que mostró una contracción mensual de 1.1%, rompiendo una racha de tres meses de crecimiento y reforzando señales de desaceleración.

Peso avanza con apoyo del dólar débil

En el mercado cambiario, el peso mexicano logró apreciarse pese al entorno de riesgo. El tipo de cambio cerró en 17.76 pesos por dólar, según el Banco de México, lo que implicó una ganancia de 0.36% frente al cierre previo.

La moneda local llegó a avanzar hasta 0.77% durante la sesión, dentro de un rango de entre 17.74 y 17.91 pesos por dólar, favorecida por un retroceso marginal del dólar y una menor aversión al riesgo.

El índice dólar (DXY) registró una ligera caída de 0.02%, en medio de expectativas de un posible alto al fuego en Medio Oriente, aunque el escenario sigue siendo incierto.

Petróleo repunta hasta los 112 dólares por barril

En el frente energético, los precios del crudo extendieron su tendencia alcista ante el recrudecimiento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

El crudo WTI se ubicó cerca de 112 dólares por barril, con un alza de 0.78%, mientras que el Brent superó los 109 dólares, reflejando el temor del mercado a interrupciones en el suministro global.

La mezcla mexicana de petróleo también repuntó hasta los 107.02 dólares por barril este lunes, ante la persistencia del cierre del Estrecho de Ormuz.

Las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de intensificar los ataques contra Irán y su advertencia de posibles acciones militares si no se reabre el estrecho de Ormuz —por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial— mantuvieron la volatilidad en los mercados, de acuerdo con reportes de AFP.

Aunque los índices accionarios estadounidenses lograron cerrar en terreno positivo, el comportamiento del mercado refleja un equilibrio frágil entre el optimismo por una posible tregua y el riesgo de una escalada mayor en el conflicto.

Para el mercado cambiario, Monex anticipa que el tipo de cambio podría oscilar entre 17.70 y 17.86 pesos por dólar en operaciones overnight, condicionado a cualquier novedad geopolítica.

Con información de AFP