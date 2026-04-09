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Mercados bursátiles cierran con ganancias en el segundo día de tregua entre Irán y EU

Los índices de Estados Unidos y México cerraron al alza después de que Israel también mostró disposición a iniciar negociaciones con Líbano. El petróleo repuntó moderadamente.
jue 09 abril 2026 03:34 PM
bolsas de valores repuntan tregua iran
La mezcla mexicana de exportación cayó hasta los 89.81 dólares por barril el 8 de abril, un desplome de 15.97% en comparación con el precio del martes, justo antes del anuncio de Donald Trump sobre una tregua de dos semanas en su guerra contra Irán. (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

Los mercados financieros cerraron este jueves con ganancias, por el llamado del primer ministro israelí a unas "negociaciones directas" con Líbano, en el segundo día de tregua entre Washington y Teherán y a pesar de señalamientos de Irán sobre incumplimientos en el acuerdo.

El índice industrial Dow Jones ganó un 0.58%, el tecnológico Nasdaq subió 0.83%, mientras el ampliado S&P 500 se atribuyó una subida de 0.62%.

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En México, el S&P/BMV IPC cerró la sesión con un avance moderado de apenas 0.13%, para ubicarse en 70,314.19 puntos. Entre las emisoras más ganadoras se encuentra Peñoles (7.41%) y Grupo Carso (4.08%). No obstante, otras como Bimbo, Gruma y Alsea tuvieron caídas superiores al 2.5%.

El tipo de cambio cerró la sesión en 17.36 pesos por dólar, con una apreciación cercana al 0.4% para el peso mexicano, frente al dólar.

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Los precios del petróleo, con alza moderada

Los precios del petróleo cerraron con un alza moderada el jueves, ya que los operadores vieron con buenos ojos el llamado del primer ministro israelí a entablar "negociaciones directas" con Líbano, en el segundo día del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

Tras haber superado durante la jornada el umbral simbólico de los 100 dólares, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en mayo, terminó finalmente a 97.87 dólares, un alza del 3.67%.

El barril de Brent del mar del Norte, para entrega en junio, avanzó un 1.24% hasta los 95.92 dólares. El miércoles, los precios se habían desplomado tras el anuncio de una tregua entre Teherán y Washington.

La información de que dispone el mercado "sigue siendo algo vaga o presta a confusión", señaló a la AFP John Kilduff, de Again Capital.

La mezcla mexicana de exportación cayó hasta los 89.81 dólares por barril el 8 de abril, un desplome de 15.97% en comparación con el precio del martes, justo antes del anuncio de Donald Trump sobre una tregua de dos semanas en su guerra contra Irán.

Con información de AFP

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Bolsa de Nueva York Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

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