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Ganadores y perdedores del IPC de la BMV en medio de la guerra en Medio Oriente

La Bolsa Mexicana de Valores resistió la incertidumbre provocada por el conflicto y recuperó la inercia alcista de la que gozó antes del inicio de la guerra contra Irán.
mié 08 abril 2026 04:12 PM
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El S&P/BMV IPC se mantuvo resiliente tras la guerra en Medio Oriente. Entre el 27 de febrero y el 8 de abril cayó cerca de 1.2%, pero acumula un alza anual cercana a 10%, con emisoras como Orbia liderando ganancias y otras como Coca-Cola FEMSA y Peñoles presionadas por consumo y commodities. (Foto: Yuri Cortez/AFP)

El S&P/BMV IPC volvió a tomar impulso tras más de un mes marcado por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Luego de que el 7 de abril, Donald Trump anunciara una tregua de dos semanas , los mercados globales repuntaron, el petróleo retrocedió y la Bolsa Mexicana de Valores recuperó terreno hasta los 70,221.76 puntos al 8 de abril.

A pesar de la volatilidad, el índice acumula un avance cercano al 10% en lo que va de 2026, reflejando una resiliencia frente al choque geopolítico. No obstante, en el mismo periodo hubo acciones de la BMV ganadoras y perdedoras.

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El conflicto provocó una corrección relevante, pues el índice cayó desde más de 71,400 puntos hasta un mínimo cercano a 64,100 puntos el 20 de marzo, para después rebotar con fuerza. De acuerdo con analistas, este movimiento respondió tanto al nerviosismo global como a factores internos.

“Para México también fue un mes de corrección… se combinó el riesgo geopolítico con una toma de utilidades tras el encarecimiento del mercado”, explicó Ariel Méndez, analista bursátil de Banco Ve por Más, en entrevista. Además, la corrección en metales (particularmente oro y plata) golpeó a emisoras como Peñoles y Grupo México, que habían sido motores del rally previo.

Ganadoras de la BMV

En este entorno, algunas emisoras no solo resistieron, sino que avanzaron con fuerza. Entre los casos más destacados, Orbia sobresale con un avance de 16.1% en el último mes y un rendimiento acumulado de 36.9% en el año, consolidándose como la emisora con mejor desempeño del IPC en 2026.

También llama la atención La Comer, que ganó 15.3% durante el periodo de mayor volatilidad, impulsada por la fortaleza del consumo interno, mientras que en el sector financiero Banco del Bajío combina un alza mensual de 10.3% con un rendimiento anual de 24.4%, reflejando el apetito del mercado por emisoras con fundamentos sólidos.

Para Roberto Solano, analista de Monex, el desempeño observado “no es necesariamente una postura defensiva, sino una combinación de valuaciones atractivas, fundamentos sólidos y menor exposición a commodities”, señaló. En otras palabras, el mercado premió a empresas con ingresos más estables y menor sensibilidad al petróleo o a choques externos.

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Las perdedoras de la BMV

Del lado de las caídas, uno de los casos más llamativos es Coca-Cola FEMSA, que retrocedió 6.1% en el último mes, en un movimiento que contrasta con su perfil defensivo y apunta más a toma de utilidades, de acuerdo con Méndez.

También destaca Chedraui, con una baja de 5.0% mensual y un desplome de 15.8% en el año, presionada por su alta exposición al consumo en Estados Unidos y al tipo de cambio.

En tanto, Peñoles cayó 4.9% en el periodo de guerra y acumula un retroceso de 8.4% en 2026, afectada por la corrección en los precios de los metales tras el rally previo, evidenciando cómo el ajuste en commodities terminó golpeando a las emisoras más ligadas a este ciclo.

El caso de Peñoles responde a la corrección en metales tras el rally previo, mientras que en consumo el golpe fue más complejo.

Sobre Chedraui, Méndez explicó que le afecta mucho el consumo en Estados Unidos, de donde proviene una parte significativa de sus ingresos. "Además del tipo de cambio y las políticas migratorias que impactan al consumidor hispano”.

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Un punto clave es que, a diferencia de otros episodios de crisis, no hubo una migración clara hacia activos refugio dentro del IPC.

“Los inversionistas no se refugiaron en oro (que ya venía de un rally), sino en bonos y dólar… y aprovecharon la corrección para reposicionarse en activos con valor de largo plazo”, explicó Méndez.

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Fue una oportunidad para invertir

Hacia adelante, el rebote reciente de los activos mexicanos, tras la tregua anunciada por Trump, refuerza la lectura técnica de que el IPC mantiene su tendencia alcista. “El IPC mantiene su tendencia alcista… un rebote desde 64,000 puntos que abre la puerta a niveles cercanos a máximos históricos”, explicó Monex en una nota de análisis.

No obstante, los analistas coinciden en que todavía no se puede hablar de un optimismo duradero, aunque es innegable que estos episodios suelen ser oportunidades de entrada tras las correcciones. De hecho, el rendimiento del IPC entre el 20 de marzo (su punto más bajo del año) y el 8 de abril es de 9.98%.

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