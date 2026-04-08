El conflicto provocó una corrección relevante, pues el índice cayó desde más de 71,400 puntos hasta un mínimo cercano a 64,100 puntos el 20 de marzo, para después rebotar con fuerza. De acuerdo con analistas, este movimiento respondió tanto al nerviosismo global como a factores internos.

“Para México también fue un mes de corrección… se combinó el riesgo geopolítico con una toma de utilidades tras el encarecimiento del mercado”, explicó Ariel Méndez, analista bursátil de Banco Ve por Más, en entrevista. Además, la corrección en metales (particularmente oro y plata) golpeó a emisoras como Peñoles y Grupo México, que habían sido motores del rally previo.

Ganadoras de la BMV

En este entorno, algunas emisoras no solo resistieron, sino que avanzaron con fuerza. Entre los casos más destacados, Orbia sobresale con un avance de 16.1% en el último mes y un rendimiento acumulado de 36.9% en el año, consolidándose como la emisora con mejor desempeño del IPC en 2026.

También llama la atención La Comer, que ganó 15.3% durante el periodo de mayor volatilidad, impulsada por la fortaleza del consumo interno, mientras que en el sector financiero Banco del Bajío combina un alza mensual de 10.3% con un rendimiento anual de 24.4%, reflejando el apetito del mercado por emisoras con fundamentos sólidos.

Para Roberto Solano, analista de Monex, el desempeño observado “no es necesariamente una postura defensiva, sino una combinación de valuaciones atractivas, fundamentos sólidos y menor exposición a commodities”, señaló. En otras palabras, el mercado premió a empresas con ingresos más estables y menor sensibilidad al petróleo o a choques externos.

Las perdedoras de la BMV

Del lado de las caídas, uno de los casos más llamativos es Coca-Cola FEMSA, que retrocedió 6.1% en el último mes, en un movimiento que contrasta con su perfil defensivo y apunta más a toma de utilidades, de acuerdo con Méndez.

También destaca Chedraui, con una baja de 5.0% mensual y un desplome de 15.8% en el año, presionada por su alta exposición al consumo en Estados Unidos y al tipo de cambio.

En tanto, Peñoles cayó 4.9% en el periodo de guerra y acumula un retroceso de 8.4% en 2026, afectada por la corrección en los precios de los metales tras el rally previo, evidenciando cómo el ajuste en commodities terminó golpeando a las emisoras más ligadas a este ciclo.

El caso de Peñoles responde a la corrección en metales tras el rally previo, mientras que en consumo el golpe fue más complejo.

Sobre Chedraui, Méndez explicó que le afecta mucho el consumo en Estados Unidos, de donde proviene una parte significativa de sus ingresos. "Además del tipo de cambio y las políticas migratorias que impactan al consumidor hispano”.