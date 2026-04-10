Aunque el retroceso del IPC refleja toma de utilidades, el avance del peso y la resiliencia del índice por encima de los 70,000 puntos sugieren que el mercado mantiene una base de soporte, a la espera de mayor claridad en el entorno global.

En Estados Unidos, los mercados cerraron con resultados dispares: el Dow Jones retrocedió 0.56%, el S&P 500 cayó 0.12% y el Nasdaq avanzó 0.35%, en un entorno de expectativa por las conversaciones de paz entre Washington y Teherán que iniciarán este fin de semana en Pakistán.

“Los mercados evolucionan en un clima de cautela ante la proximidad de las conversaciones de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán”, señaló Elias Haddad, de Brown Brothers Harriman.

Peso se fortalece y firma su mejor semana en meses

En el mercado cambiario, el peso mexicano cerró en 17.30 unidades por dólar, con una apreciación diaria de 0.37%, acumulando su mejor desempeño semanal desde septiembre de 2024, al subir 3.36%, de acuerdo con análisis de Monex.

El tipo de cambio se movió en un rango entre 17.24 y 17.40 pesos por dólar, mientras que el índice dólar (DXY) retrocedió 0.15%, reflejando un debilitamiento de la divisa estadounidense.

Para el overnight, se anticipa que el peso oscile entre 17.25 y 17.42, en un contexto de agenda económica ligera, pero con riesgos asociados a posibles riesgos geopolíticos durante el fin de semana.

Inflación en EU repunta y presiona expectativas

En el frente macroeconómico, la inflación en Estados Unidos sorprendió al alza al ubicarse en 3.3% anual en marzo , desde el 2.4% previo, alcanzando su mayor nivel desde mayo de 2024.

Aunque el dato quedó ligeramente por debajo de la expectativa del mercado (3.4%), refuerza la percepción de que las presiones inflacionarias persisten, lo que podría influir en la trayectoria de tasas de la Reserva Federal.

Petróleo extiende caída semanal por expectativas de tregua

Los precios del petróleo cerraron a la baja, consolidando una semana de fuertes caídas tras el anuncio de un alto al fuego entre Estados Unidos e Irán.

El WTI descendió a 96.57 dólares por barril (-1.33%), mientras que el Brent se ubicó en 95.20 dólares (-0.75%), luego de haber superado los 110 dólares días antes. “La cuestión central para el mercado petrolero es si se reanudará el tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz”, advirtió Carsten Fritsch, analista de Commerzbank. Pese a la caída, la incertidumbre persiste ante la falta de claridad sobre la reapertura total de esta vía estratégica para el suministro global de crudo.

Con información de AFP