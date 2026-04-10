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Economía

Inflación en EU registra un fuerte salto a 3.3% anual en marzo por efecto de la guerra con Irán

Entre febrero y marzo los precios de la gasolina se dispararon 21.2%. Un aumento semejante no se había observado desde 1967, subraya el servicio estadístico estadounidense (BLS).
vie 10 abril 2026 07:52 AM
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Aunque es el primer productor mundial de petróleo, Estados Unidos no ha sido inmune a la disparada de los precios de la energía y los valores en las gasolineras subieron rápidamente. (Foto: Joe Raedle/Getty Images)

WASHINGTON - La inflación en Estados Unidos registró un fuerte salto el mes pasado, a 3.3% anual, debido al incremento de los precios de la gasolina por la guerra en Medio Oriente, según datos oficiales divulgados este viernes.

El índice de precios al consumo (IPC) había registrado un incremento de 2.4% en los 12 meses terminados en febrero.

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Entre febrero y marzo los precios de la gasolina se dispararon 21.2%. Un aumento semejante no se había observado desde 1967, subraya el servicio estadístico estadounidense (BLS).

La inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de la energía y de los alimentos, tuvo un ligero incremento a 2.6% en 12 meses frente al +2.5% de un mes antes.

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Los mercados esperaban cifras de este tipo, según el consenso publicado por MarketWatch.

La guerra en Oriente Medio estalló el 28 de febrero con bombardeos israeloestadounidenses sobre Irán. Teherán respondió, en particular, bloqueando el tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz, por donde transita habitualmente el 20% del petróleo y el gas que se consumen en el mundo.

Aunque es el primer productor mundial de petróleo, Estados Unidos no ha sido inmune a la disparada de los precios de la energía y los valores en las gasolineras subieron rápidamente.

El gobierno del presidente Donald Trump, elegido en particular con la promesa de mejorar el poder adquisitivo, asegura que las perturbaciones económicas en el país serán temporales.

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Solo el inicio

"La guerra en Irán tiene repercusiones económicas evidentes que pesan fuertemente sobre los hogares de ingresos medios y bajos", comentó el viernes Heather Long, economista del banco Navy Federal Credit Union.

"El aumento de los precios de la gasolina, el diésel y los billetes de avión ya se deja sentir y está poniendo a dura prueba a los hogares estadounidenses", continúa.

"Y esto no es más que el principio", pronostica Long, que prevé un alza de los costos de alimentación y transporte en abril.

Cuando Donald Trump regresó a la Casa Blanca, en enero de 2025, la inflación seguía la moderación iniciada durante el mandato anterior, de Joe Biden, en comparación con el pico alcanzado en la primavera boreal de 2022.

Entonces, la guerra en Ucrania, desatada unos meses antes, había llevado los precios en las gasolineras aún más alto que ahora.

El índice IPC (CPI en inglés) aumentaba un modesto 2.3 % en los 12 meses terminados en abril de 2025, periodo que coincide con el anuncio del presidente estadounidense de una fuerte subida de los aranceles a los productos importados.

La inflación volvió entonces a tomar la senda alcista, y el gobierno se negó a admitir que era una consecuencia de estos recargos impositivos aduaneros.

El aumento de los precios había vuelto a moderarse a finales del año pasado, en gran parte gracias a los precios de la gasolina, entonces relativamente débiles.

En la última reunión de la Reserva Federal (Fed), a mediados de marzo, su presidente, Jerome Powell, explicó que la guerra podía retrasar el momento en que la inflación llegara a estar controlada en Estados Unidos.

El banco central estadounidense apunta a un aumento de los precios limitado al 2%, un objetivo que no ha vuelto a alcanzar desde hace cinco años debido a una sucesión de choques sobre la economía (pandemia de Covid-19, guerra en Ucrania, aranceles).

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Economía Inflación Estados Unidos

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