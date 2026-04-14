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Peso se aprecia y la BMV avanza en apertura; optimismo global presiona al petróleo

La caída de los precios del petróleo, ante señales de menor tensión entre Estados Unidos e Irán, alivia a los mercados pero mantiene la atención sobre el impacto inflacionario del reciente choque energético.
mar 14 abril 2026 08:51 AM
tipo de cambio hoy 14 de abril
El peso mexicano se aprecia frente al dólar y cotiza en 17.23 unidades, con una ganancia de 0.41% en la sesión y un avance acumulado de 2.69% en la semana.
 (agcuesta/Getty Images/iStockphoto)

El peso mexicano se fortalece frente al dólar y la Bolsa Mexicana de Valores inicia la jornada con ganancias, en línea con un mayor apetito por riesgo a nivel global.

El tipo de cambio se ubica en 17.23 pesos por dólar, con una apreciación de 0.41% en la apertura, mientras que el índice S&P/BMV IPC avanza 0.34% a 69,832.58 puntos.

De acuerdo con análisis de Monex, la moneda mexicana se alinea con otras divisas emergentes que ganan terreno frente al dólar, en un contexto de menores tensiones geopolíticas. El índice dólar retrocede 0.28%, acumulando siete sesiones consecutivas a la baja, lo que refuerza la tendencia de apreciación del peso, que ya muestra un avance semanal de 2.69%.

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En Estados Unidos, los mercados accionarios abrieron con ganancias, impulsados por expectativas de una posible reanudación de negociaciones entre Washington y Teherán, así como por la atención en la temporada de resultados corporativos.

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La Bolsa de Nueva York inició la sesión al alza este martes, impulsada por la esperanza de una reanudación de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, mientras los inversores permanecían atentos también a los resultados empresariales.

En las primeras operaciones, el Dow Jones ganaba un 0.08%, el índice Nasdaq subía un 0.70% y el índice amplio S&P 500 avanzaba un 0.32%.

El optimismo también se extiende a Europa y Asia, donde las bolsas operan con avances ante la expectativa de una normalización gradual de los flujos energéticos. El S&P 500, incluso, ha logrado borrar las pérdidas acumuladas tras el reciente episodio de tensión en Medio Oriente.

Petróleo a la baja

En el mercado de materias primas, los precios del petróleo retroceden con fuerza ante la perspectiva de una menor presión geopolítica. El West Texas Intermediate (WTI) cae 5.70% a 93.43 dólares por barril, mientras que el Brent baja 3.46% a 95.92 dólares. La mezcla mexicana se ubica en 94.42 dólares por barril, de acuerdo con el último dato disponible.

La corrección en los precios del crudo responde a señales de que Irán podría retomar el diálogo diplomático con Estados Unidos, lo que aliviaría los riesgos sobre el suministro energético global, aunque analistas advierten que el impacto inflacionario del choque previo aún comienza a reflejarse.

En el frente económico, la agenda es ligera, pero los inversionistas se mantienen atentos a nuevas señales sobre inflación y a comentarios de la Reserva Federal, factores que seguirán marcando el rumbo de los mercados en los próximos días.

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Con información de AFP

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