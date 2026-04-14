En Estados Unidos, los mercados accionarios abrieron con ganancias, impulsados por expectativas de una posible reanudación de negociaciones entre Washington y Teherán, así como por la atención en la temporada de resultados corporativos.

La Bolsa de Nueva York inició la sesión al alza este martes, impulsada por la esperanza de una reanudación de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, mientras los inversores permanecían atentos también a los resultados empresariales.

En las primeras operaciones, el Dow Jones ganaba un 0.08%, el índice Nasdaq subía un 0.70% y el índice amplio S&P 500 avanzaba un 0.32%.

El optimismo también se extiende a Europa y Asia, donde las bolsas operan con avances ante la expectativa de una normalización gradual de los flujos energéticos. El S&P 500, incluso, ha logrado borrar las pérdidas acumuladas tras el reciente episodio de tensión en Medio Oriente.

Petróleo a la baja

En el mercado de materias primas, los precios del petróleo retroceden con fuerza ante la perspectiva de una menor presión geopolítica. El West Texas Intermediate (WTI) cae 5.70% a 93.43 dólares por barril, mientras que el Brent baja 3.46% a 95.92 dólares. La mezcla mexicana se ubica en 94.42 dólares por barril, de acuerdo con el último dato disponible.

La corrección en los precios del crudo responde a señales de que Irán podría retomar el diálogo diplomático con Estados Unidos, lo que aliviaría los riesgos sobre el suministro energético global, aunque analistas advierten que el impacto inflacionario del choque previo aún comienza a reflejarse.

En el frente económico, la agenda es ligera, pero los inversionistas se mantienen atentos a nuevas señales sobre inflación y a comentarios de la Reserva Federal, factores que seguirán marcando el rumbo de los mercados en los próximos días.

Con información de AFP