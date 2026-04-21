La Bolsa Mexicana de Valores cae 1.8% ante nerviosismo por negociación entre Irán y EU

“Titulares sobre que ‘las negociaciones entre Estados Unidos e Irán podrían no continuar causando algunas dudas’”, dijo a la AFP Patrick O'Hare, de Briefing.com.

El mercado reaccionó a la falta de señales claras sobre el avance de las conversaciones diplomáticas. No se confirmó la llegada de delegaciones a Pakistán, país intermediario, y el vicepresidente JD Vance permanecía en Washington al mediodía, según la Casa Blanca.

Aunque después del cierre de Wall Street el presidente Donald Trump anunció que extendería el cese al fuego, Irán advirtió que, desde su perspectiva, la tregua concluye este martes a la medianoche (GMT), lo que mantiene elevada la incertidumbre.

En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 0.13% para cerrar en 17.32 unidades por dólar, en un rango de entre 17.27 y 17.41, de acuerdo con Monex. La firma anticipó que el tipo de cambio podría fluctuar entre 17.20 y 17.44 en operaciones overnight, en un entorno de mayor aversión al riesgo.

El debilitamiento del peso estuvo acompañado por un fortalecimiento global del dólar, cuyo índice (DXY) avanzó 0.24%, impulsado por la cautela de los inversionistas ante el panorama geopolítico.

Los precios del petróleo subieron el martes, presionados por la incertidumbre en torno a posibles nuevas conversaciones entre Washington y Teherán, mientras la tregua entre ambos países está cerca de expirar.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en junio, ganó un 3.14% hasta 98.48 dólares. Su equivalente estadounidense, West Texas Intermediate, para entrega en mayo, avanzó un 2.81% hasta 92.13 dólares por barril.

“La esperanza de que se prolongue el alto el fuego se desvanece rápidamente, hora tras hora”, señaló a la AFP John Kilduff, de Again Capital.

El alza del crudo refleja el riesgo de interrupciones en el suministro global si se intensifican las hostilidades en Medio Oriente, un factor que sigue siendo clave para la dirección de los mercados financieros en el corto plazo.

A pesar de la volatilidad, algunos analistas consideran que la reacción ha sido contenida.

“Cada vez que nos enfrentamos a uno de esos choques geopolíticos o a una guerra, el mercado tiende a desvincularse de ellos en unas semanas o unos meses”, apuntó Nancy Tengler, de Laffer Tengler Investments.

Con información de AFP