El candidato de Trump a la Fed promete salvaguardar la independencia del banco central

Añadió que "absolutamente no" sería una marioneta de Trump, una acusación que algunos críticos le han lanzado en medio de la intensa presión del presidente sobre la Fed para que recorte las tasas de interés.

El presidente nunca me pidió predeterminar, comprometerme, fijar ni decidir sobre ninguna decisión de tasas de interés en ninguna de nuestras conversaciones, ni yo aceptaría jamás hacerlo Kevin Warsh

También arremetió contra la Fed por no alcanzar su objetivo de inflación desde la pandemia de Covid-19, al advertir que la inflación se vuelve más difícil de contener una vez que se afianza.

La audiencia, ocasionalmente tensa, ante el Comité Bancario del Senado es un obstáculo clave que Warsh debe superar para suceder al presidente de la Fed, Jerome Powell, quien termina su mandato el 15 de mayo.

Desde su regreso a la Casa Blanca el año pasado, Trump ha criticado duramente a Powell por no recortar las tasas de interés de forma más agresiva.

El mandatario demanda tasas bajas porque esto impulsa la actividad económica y reduce los intereses de la deuda pública, muy elevada en Estados Unidos. Pero muchos economistas advierten que esto puede reavivar presiones inflacionarias.

Trump declaró el martes a CNBC que se sentiría decepcionado si el nuevo presidente de la Fed no redujera rápidamente las tasas y volvió a arremeter contra Powell por un costoso proyecto de renovación de la sede del banco, objeto de una investigación del Departamento de Justicia.