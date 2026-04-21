El candidato de Trump a la Fed promete salvaguardar la independencia del banco central

Warsh insitió que corresponde a la propia Fed mantenerse por fuera de la influencia política.
"No creo que la independencia de la política monetaria se vea amenazada cuando los funcionarios electos expresan sus opiniones sobre las tasas", afirmó.
Demostrar su valía
Los 11 demócratas del Comité Bancario pidieron la semana pasada que se retrasara el proceso de nominación de Warsh hasta que concluya el caso sobre Powell y el de la gobernadora de la Fed Lisa Cook. Trump intentó destituir a Cook por acusaciones de fraude hipotecario y se espera un fallo de la Corte Suprema.
El senador republicano Thom Tillis, que integra el panel controlado por su partido, también prometió bloquear a todos los nominados a la Fed —incluido Warsh— hasta que se resuelva la pesquisa que involucra a Powell. El martes instó a cerrar la investigación.
Con apenas 13 republicanos en el comité, el voto contrario de Tillis podría complicar a Warsh, necesita luz verde del panel para pasar a una votación en el pleno del Senado.
"Tiene que ser muy cuidadoso de no enfadar a Trump", y al mismo tiempo evitar que los vea "débil o susceptsiones políticas", dijo a la AFP David Wessel, investigador de Brookings.
El martes, Warsh señaló que el banco central debe "mantenerse en su carril" en materia de políticas.
Pero Elizabeth Warren, la principal demócrata del comité, sostuvo que las investigaciones sobre Powell y Cook estaban diseñadas para presionar a los responsables de política de la Fed a cumplir las órdenes de Trump.