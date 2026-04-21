Los rendimientos de los Certificados de la Tesorería (Cetes) acentuaron tu tendencia a la baja en la penúltima semana de abril, haciéndolos menos atractivos frente al repunte inflacionario de las últimas semanas.
Los rendimientos de los Cetes acentúan su caída; solo un plazo logra repuntar en abril
La inflación general se ubica en 4.59% a tasa anual en marzo, un nivel fuera de la meta oficial del banco central y en medio de una batalla presidencial por contener los incrementos en los precios de los combustibles y de la tortilla.
La expectativa es que los precios mantengan su tendencia al alza debido al nerviosismo por la guerra entre Estados Unidos e Irán.
Cetes valen 10 pesos
Los Cetes se clasifican según el plazo de inversión: están disponibles a 28, 91,182, 364 y 720 días. La elección depende del horizonte de inversión de cada persona y cada plazo ofrece un rendimiento diferente.
El valor nominal de un Cete es de 10 pesos, pero se venden con una tasa de descuento, es decir, el inversionista paga menos de esos 10 pesos y, al vencimiento, recibe el valor completo. La diferencia entre ambos representa el rendimiento.
¿Cuánto gano si compro Cetes?
Los Cetes a 28 días tuvieron una baja de 0.05 puntos porcentuales respecto a la subasta previa, para ubicarse en 6.55%.
Los instrumentos a 91 días lograron un avance de 0.05 puntos, para llegar a 6.75%.
Los bonos a 182 días se ubicaron en 6.85%, mientras que los Cetes a dos años se colocaron en 7.92%. Ambos tuvieron bajas de 0.13 y 0.45 puntos porcentuales, respectivamente.
¿Conviene invertir en Cetes?
Los Cetes aún son atractivos porque, a pesar de que han tenido reducciones, representan una alternativa para invertir si se toma como referencia a la inflación, que actualmente es de 4.59% a tasa anual, de acuerdo al Inegi.
Los plazos actuales de los Cetes dan un rendimiento que supera al índice de precios, lo que los convierte en una opción para proteger el dinero de la pérdida de poder adquisitivo y con un mínimo nivel de riesgo.
¿Cómo estimar mi rendimiento real?
En términos generales, una forma de estimar lo que obtendrías de ganancia al invertir en Cetes es restarle la tasa de inflación actual al rendimiento que ofrecen estos bonos, por ejemplo.
El Cete a 28 días ofrece un rendimiento actual de 6.55%, mientras que la inflación anual a marzo es de 4.59%.
Al quitarle la inflación a la ganancia del Cete arroja un rendimiento real de 1.96 puntos porcentuales, que es lo que obtendrías porque le estás eliminando el alza de precios.