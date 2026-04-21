¿Cuánto gano si compro Cetes?

Los Cetes a 28 días tuvieron una baja de 0.05 puntos porcentuales respecto a la subasta previa, para ubicarse en 6.55%.

Los instrumentos a 91 días lograron un avance de 0.05 puntos, para llegar a 6.75%.

Los bonos a 182 días se ubicaron en 6.85%, mientras que los Cetes a dos años se colocaron en 7.92%. Ambos tuvieron bajas de 0.13 y 0.45 puntos porcentuales, respectivamente.

¿Conviene invertir en Cetes?

Los Cetes aún son atractivos porque, a pesar de que han tenido reducciones, representan una alternativa para invertir si se toma como referencia a la inflación, que actualmente es de 4.59% a tasa anual, de acuerdo al Inegi.

Los plazos actuales de los Cetes dan un rendimiento que supera al índice de precios, lo que los convierte en una opción para proteger el dinero de la pérdida de poder adquisitivo y con un mínimo nivel de riesgo.

¿Cómo estimar mi rendimiento real?

En términos generales, una forma de estimar lo que obtendrías de ganancia al invertir en Cetes es restarle la tasa de inflación actual al rendimiento que ofrecen estos bonos, por ejemplo.

El Cete a 28 días ofrece un rendimiento actual de 6.55%, mientras que la inflación anual a marzo es de 4.59%.

Al quitarle la inflación a la ganancia del Cete arroja un rendimiento real de 1.96 puntos porcentuales, que es lo que obtendrías porque le estás eliminando el alza de precios.