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Intel se dispara y lidera rally tecnológico en Wall Street; BMV sube más de 1%

La expectativa de diálogo entre Estados Unidos e Irán modera la tensión, pero el petróleo se mantiene elevado ante la incertidumbre sobre el suministro global.
vie 24 abril 2026 09:20 AM
acciones de intel se disparan
Las acciones de Intel se disparan cerca de 25% tras sólidos resultados y un mejor pronóstico, impulsadas por el auge de la inteligencia artificial.
 (TIMOTHY A. CLARY/AFP)

Las acciones en Wall Street arrancaron la jornada con ganancias impulsadas por el salto de Intel tras sólidos resultados, en un entorno donde el petróleo se mantiene elevado por la incertidumbre geopolítica, mientras la Bolsa Mexicana de Valores se suma al optimismo y avanza más de 1% en la apertura.

La Bolsa Mexicana de Valores arrancó la jornada de este viernes con ganancias, en línea con el impulso tecnológico global liderado por Intel, cuyos sólidos resultados reavivaron el apetito por riesgo. El S&P/BMV IPC subía 1.03% a 69,335.78 puntos en las primeras operaciones.

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En el mercado local, las alzas estuvieron encabezadas por emisoras de consumo e infraestructura. Destacaron Megacable, Grupo Bimbo y Gentera, que avanzaban entre 1% y casi 3%. También se sumaban Gruma y Grupo Aeroportuario del Pacífico. Del lado de las caídas, Sigma Alimentos lideraba las pérdidas, junto con Genomma Lab y Orbia.

En cuanto al tipo de cambio, el peso mexicano mostraba una ligera apreciación en las primeras operaciones del día y cotizaba alrededor de 17.40 por dólar, apoyado por un menor nerviosismo global.

Intel se dispara tras resultados trimestrales

En Estados Unidos, el tono era mixto pero con sesgo positivo. El S&P 500 avanzaba 0.3% y el Nasdaq 0.7%, mientras el Dow Jones retrocedía 0.4%. El principal catalizador fue Intel, cuyas acciones se disparaban cerca de 25% tras proyectar ingresos por encima de lo esperado y reforzar el papel clave de sus chips en la expansión de la inteligencia artificial.

El optimismo también se apoyaba en la expectativa de una nueva ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán este fin de semana. Sin embargo, el mercado ha comenzado a moderar su reacción a estos titulares. Analistas advierten que, pese al diálogo, no hay señales claras de una reducción inmediata de las tensiones ni de una normalización en el flujo de petróleo desde el Golfo.

En precios del petróleo, el WTI caía a 95.25 dólares por barril, mientras el Brent subía a 105.35 dólares. La mezcla mexicana se mantenía elevada, cerca de 97.46 dólares por barril, reflejando que el riesgo energético sigue presente pese al mayor apetito por activos tecnológicos.

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Bolsa de Nueva York Bolsa Mexicana de Valores

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