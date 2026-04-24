En el mercado local, las alzas estuvieron encabezadas por emisoras de consumo e infraestructura. Destacaron Megacable, Grupo Bimbo y Gentera, que avanzaban entre 1% y casi 3%. También se sumaban Gruma y Grupo Aeroportuario del Pacífico. Del lado de las caídas, Sigma Alimentos lideraba las pérdidas, junto con Genomma Lab y Orbia.

En cuanto al tipo de cambio, el peso mexicano mostraba una ligera apreciación en las primeras operaciones del día y cotizaba alrededor de 17.40 por dólar, apoyado por un menor nerviosismo global.

Intel se dispara tras resultados trimestrales

En Estados Unidos, el tono era mixto pero con sesgo positivo. El S&P 500 avanzaba 0.3% y el Nasdaq 0.7%, mientras el Dow Jones retrocedía 0.4%. El principal catalizador fue Intel, cuyas acciones se disparaban cerca de 25% tras proyectar ingresos por encima de lo esperado y reforzar el papel clave de sus chips en la expansión de la inteligencia artificial.

El optimismo también se apoyaba en la expectativa de una nueva ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán este fin de semana. Sin embargo, el mercado ha comenzado a moderar su reacción a estos titulares. Analistas advierten que, pese al diálogo, no hay señales claras de una reducción inmediata de las tensiones ni de una normalización en el flujo de petróleo desde el Golfo.

En precios del petróleo, el WTI caía a 95.25 dólares por barril, mientras el Brent subía a 105.35 dólares. La mezcla mexicana se mantenía elevada, cerca de 97.46 dólares por barril, reflejando que el riesgo energético sigue presente pese al mayor apetito por activos tecnológicos.