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Economía

Sofipos suman 500 mdp al Fondo de Protección tras impacto del caso CAME

Las 30 instituciones activas elevaron el fondo a más de 1,000 millones de pesos para respaldar depósitos de ahorradores.
vie 24 abril 2026 08:36 AM
El caso CAME obliga a las sofipos a reforzar su 'colchón': aumentan fondo que protege el dinero de ahorradores
El Fondo de Protección al Ahorro Bancario cuenta con más de 1,000 millones de pesos. (Foto: Anylú Hinojosa-Peña)

Las Sofipos concretaron las aportaciones extraordinarias por más de 500 millones de pesos al Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares y de Protección a sus Ahorradores (ProSofipo).

Con estas aportaciones, este fondo -que asegura los recursos de los ahorradores por hasta 25,000 UDIs (220,740 pesos)- logró recaudar 1,099.7 millones de pesos.

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Las cuotas extraordinarias se solicitaron a las 30 Sofipos en operación luego de que, el año pasado, Hacienda —a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)— revocara la licencia de Consejo de Asistencia al Microemprendedor (CAME) por irregularidades contables

La CNBV destacó que el cálculo de estas aportaciones extraordinarias se hizo de manera "clara, equilibrada y factible", el cual garantizó que las Sofipos cumplieran sin debilitar su posición financiera.

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El caso CAME

CAME ofrecía rendimientos de hasta 15% para atraer depósitos de los ahorradores pero, en abril del año pasado, la Sofipo cerró sus oficinas y dejó a los ahorradores sin acceso a sus recursos por meses, hasta que la CNBV intervino a la empresa e inició el pago vía el Fondo de Protección.

Cerca de 800 ahorradores, con más de 200,000 pesos depositados, quedaron fuera de este pago.

Pagar a los ahorradores mermó este fondo, por lo que el regulador solicitó desde el año pasado aportaciones voluntarias a las Sofipos e incluyó a aquellas instituciones que están en el proceso de obtener una licencia bancaria.

"Las Sofipos han construido un Fondo de Protección estable y que, al igual que las leyes, requiere estar alineado al ritmo de crecimiento que ha experimentado el sector y que, al cierre de 2025, cuenta con 35.8 millones de clientes", destacó la Asociación Mexicana de Sofipos (AMS) en un comunicado.

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¿Qué son las Sofipos?

Las Sofipos son instituciones financieras creadas para atender a personas excluidas históricamente del sistema bancario.

Estas entidades están autorizadas para captar ahorro y otorgar crédito a personas y empresas, pero la figura busca aumentar la inclusión financiera en el país.

En los últimos años estas figuras cobraron relevancia, ya que se lanzaron modelos digitales con los que las personas solo tenían que descargar una aplicación.

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Además, fueron las que iniciaron a dar rendimientos a los clientes en un entorno en el que Banco de México subió las tasas de interés, lo que atrajo la atención de los ahorradores.

En septiembre de 2024, las Sofipos lograron una captación de recursos superior al monto que colocaban en crédito, lo que les ayudó a mejorar sus costos.

Pero al intentar crecer, muchas de estas empresas iniciaron también trámites para convertirse en bancos. Entre las Sofipos que buscan convertirse en bancos están Nu, Klar, Finsus y Crediclub.

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