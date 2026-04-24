El caso CAME obliga a las sofipos a reforzar su 'colchón': aumentan fondo que protege el dinero de ahorradores

Las cuotas extraordinarias se solicitaron a las 30 Sofipos en operación luego de que, el año pasado, Hacienda —a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)— revocara la licencia de Consejo de Asistencia al Microemprendedor (CAME) por irregularidades contables

La CNBV destacó que el cálculo de estas aportaciones extraordinarias se hizo de manera "clara, equilibrada y factible", el cual garantizó que las Sofipos cumplieran sin debilitar su posición financiera.

El caso CAME

CAME ofrecía rendimientos de hasta 15% para atraer depósitos de los ahorradores pero, en abril del año pasado, la Sofipo cerró sus oficinas y dejó a los ahorradores sin acceso a sus recursos por meses, hasta que la CNBV intervino a la empresa e inició el pago vía el Fondo de Protección.

Cerca de 800 ahorradores, con más de 200,000 pesos depositados, quedaron fuera de este pago.

Pagar a los ahorradores mermó este fondo, por lo que el regulador solicitó desde el año pasado aportaciones voluntarias a las Sofipos e incluyó a aquellas instituciones que están en el proceso de obtener una licencia bancaria.

"Las Sofipos han construido un Fondo de Protección estable y que, al igual que las leyes, requiere estar alineado al ritmo de crecimiento que ha experimentado el sector y que, al cierre de 2025, cuenta con 35.8 millones de clientes", destacó la Asociación Mexicana de Sofipos (AMS) en un comunicado.