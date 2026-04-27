Wall Street abre con cautela y la BMV cae, en semana clave por Fed y resultados tecnológicos

En México, el S&P/BMV IPC retrocede 0.68% en la apertura, ubicándose en 68,763 puntos, en línea con el tono cauteloso de los mercados globales.

La semana estará dominada por los resultados de gigantes como Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta Platforms y Apple, que serán determinantes para evaluar la sostenibilidad del repunte bursátil reciente, impulsado en buena medida por el sector tecnológico y, en particular, por empresas vinculadas a semiconductores.

Acciones como Intel, Qualcomm y Micron Technology han liderado el avance del Nasdaq en las últimas semanas, en medio del entusiasmo por la inteligencia artificial y la demanda de chips.

Geopolítica y petróleo mantienen presión

El entorno internacional sigue condicionado por el estancamiento en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, así como por la incertidumbre sobre una eventual reapertura del Estrecho de Ormuz, una ruta clave para el suministro energético global.

En este contexto, los precios del petróleo operan al alza: el WTI crude oil sube alrededor de 0.7% a 95.03 dólares por barril, mientras que el Brent crude oil avanza cerca de 1% a 106.36 dólares. La Mezcla Mexicana de Exportación se mantiene en niveles elevados, en torno a 97.53 dólares por barril, reflejando la prima de riesgo asociada a los conflictos en la región.

Peso se aprecia y dólar retrocede

En el mercado cambiario, el peso mexicano muestra fortaleza. El tipo de cambio se ubica en 17.36 unidades por dólar, con una apreciación de 0.10%, favorecido por el retroceso de 0.20% en el índice dólar ante versiones de posibles avances diplomáticos en Medio Oriente.

El movimiento se da en un contexto donde el peso acumula una ganancia mensual superior a 4%, respaldado por el diferencial de tasas y una moderación del nerviosismo global.

En renta fija, los rendimientos de los bonos soberanos registran incrementos moderados. El bono a 10 años de Estados Unidos se ubica en 4.32%, mientras que su par mexicano alcanza 9.04%, reflejando ajustes en las expectativas de política monetaria.

A nivel global, las bolsas en Asia cerraron mixtas —con el Nikkei 225 subiendo 1.38%—, mientras que en Europa predominan las ganancias, encabezadas por el Euro Stoxx 50, que avanza 0.80%.

Datos económicos y agenda internacional

En el frente económico, destaca el superávit comercial de México en marzo, que alcanzó 5,932 millones de dólares, muy por encima de lo esperado por el mercado, lo que aporta una señal positiva para el sector externo.

En Europa, el deterioro en la confianza del consumidor en Alemania —medido por el índice GfK— refleja los retos que enfrenta la región, mientras que en Asia los inversionistas esperan la decisión del Banco de Japón, donde se anticipa que la tasa de referencia se mantenga sin cambios.

Con información de AFP