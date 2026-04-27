"Somos una plataforma de financiamiento a través de estructuras de deuda en vez de estructuras de capital", explicó Urrea. "En un futuro posiblemente sí entremos más a estructuras de capital".

El 14 de abril pasado, SilverBlue anunció la compra de los fondos de inversión privada de Vector Partners , creando una plataforma de financiamiento a empresas llamada SilverBlue Mezzanine Funds.

Los fondos de inversión privados se utilizan para financiar proyectos y empresas mediante levantamiento de capital o créditos.

La compra de Vector Partners se trató de una licitación cerrada y ellos tuvieron una ventaja en las negociaciones porque conocían a Rebeca Pizano Navarro, que era la directora general en Vector Partners.

Cuando en junio del año pasado, el Departamento del Tesoro señaló a Vector Casa de Bolsa y a dos bancos por lavado de dinero y financiamiento al narcotráfico, Urrea buscó a Rebeca Pizano para ofrecerle empleo.

"Y así empezaron las conversaciones (de la compraventa de Vector Partners)", aseguró. Esta unidad de Vector no operaba dentro de la Casa de Bolsa, por lo tanto el negocio no tuvo ningún conflicto ni estuvo bajo la lupa de las autoridades en Estados Unidos, añadió.

Los inversionistas de Vector Partners estuvieron de acuerdo en la operación, por lo que se facilitó la operación y Urrea destacó que si el fondo no hubiera llevado el nombre de la Casa de Bolsa señalada, se hubiera mantenido el nombre.

SilverBlue puso los ojos en el fondo de Vector porque destacó que el análisis y la gestión del equipo generan rendimientos.

En el historial de los fondos de Vector se han hecho las cosas excelentemente bien; el equipo es muy bueno (...) De las inversiones que han hecho ni una se ha ido a la bancarrota; el retorno bruto es como el 20% anualizado César Urrea, director general de SilverBlue

SilverBlue se considera agnóstico al momento de apostar por los proyectos de inversión por lo que financiarán proyectos de salud, de manufactura o proyectos dentro del sector financiero, siempre y cuando cuenten con el respaldo de un activo real. El objetivo es dar financiamientos desde 80 hasta 300 millones de pesos a empresas.

"No vamos a realizar inversiones especulativas, es decir, una empresa digital de reciente creación o que no tenga un activo detrás", apuntó Urrea.

El empresario destacó que una de las razones por las que no crece México es por la falta de financiamiento productivo. Tan solo en febrero, la actividad económica en México mostró un débil desempeño: el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) aumentó apenas 0.1% mensual , luego de la contracción de 0.9% en enero.