Los inversionistas siguen apostando a que los conflictos geopolíticos, particularmente en Medio Oriente, serán temporales y no derivarán en una recesión global. Esto a pesar de que esta semana el petróleo volvió a rebasar momentáneamente los 120 dólares por barril.

El mercado ha sido capaz de “comprar la incertidumbre” gracias a tres pilares: crecimiento en utilidades, liderazgo tecnológico y una economía estadounidense que aún muestra solidez, apuntó Ramsé Gutiérrez, VP de Franklin Templeton México.

Un escenario no visto desde la década de 1970

Pero más allá de los sólidos resultados de las grandes tecnológicas, el debilitamiento del dólar y la expansión monetaria han inflado los valores nominales de activos financieros.

"Esto tiene más que ver con la moneda en la que se valora el índice, el dólar americano, que con el índice en sí. Y esto nos lleva directamente a lo que podría ser una de las mayores oportunidades de inversión de la década", explica Renato Campos, analista de inversiones de Greyhound Trading.

Actualmente, la Reserva Federal de Estados Unidos comenzó a expandir nuevamente su balance, es decir, a emitir dinero por primera vez desde 2021; lo cual debilita al dólar y es inflacionario. Pero lo hace en un entorno donde la inflación ha estado por encima del objetivo durante 60 meses consecutivos, un escenario que, según el especialista, no ha sido visto desde la década de 1970.

En esos años, al igual que ahora, el PIB real, es decir, descontando el efecto de la inflación, tiene a contraerse a pesar de que el PIB nominal crezca a mayor velocidad; esto explica en parte por qué las ganancias corporativas también se aceleran. Y a esto hay que agregar el efecto del gasto fiscal en Estados Unidos, que está llegando al 5% del PIB, un nivel comparable solo con periodos como 2020, 2010 y la Segunda Guerra Mundial.

Esto "convierte a la bolsa en una cobertura contra la inflación en el largo plazo. De hecho, las utilidades del SP500 han mostrado una tendencia alcista sostenida durante décadas", anota campos.