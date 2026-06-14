EU e Irán alcanzan un acuerdo que pone fin "permanente" a las operaciones militares

"El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Felicidades a todos!", escribió Trump.

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, publicó en X que un acuerdo "ha sido ALCANZADO".

Irán también confirmó el acuerdo de paz.

"Ambas partes han declarado la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano", escribió Sharif. También agradeció a los líderes de Qatar, Arabia Saudita y Turquía por su apoyo en la mediación en la guerra.

El viceministro de asuntos exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, declaró en la noche del domingo que al acuerdo con Estados Unidos pone "fin inmediatamente a la guerra".

"En primer lugar, el fin inmediato y definitivo de la guerra y de las operaciones militares en los diferentes frentes, incluido el Líbano ", enumeró el diplomático, especialista en cuestiones jurídicas, en la televisión estatal.

Tras el anuncio del acuerdo, Irán dijo haber salido vencedor en la guerra desencadenada por Israel y Estados Unidos.

"El enemigo, que atacó para llevar a cabo sus designios malintencionados, ha visto todos sus objetivos reducidos a la nada, y la República Islámica de Irán ha logrado grandes victorias en esta guerra", declaró el viceministro iraní de Asuntos Exteriores, Kazem Gharibabadi, a la televisión estatal iraní.

Un memorando de entendimiento contempla el desembolso inmediato de 12,000 millones de dólares en activos congelados, informó el lunes la agencia de noticias iraní Mehr.

El documento se firmará el viernes 19 de junio en Ginebra, Suiza. el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, dijo que acudirá a la firma y que Trump "podría ir".

Contradicciones entre EU e Irán

El contenido del acuerdo, alcanzado luego de tensas negociaciones, sigue sin conocerse.

Ambas partes han publicado información contradictoria sobre el contenido del acuerdo, a medida de que cada uno busca emerger de la guerra como el vencedor.