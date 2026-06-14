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Internacional

EU e Irán alcanzan un acuerdo que pone fin "permanente" a las operaciones militares

La firma del acuerdo se llevará a cabo el 19 de junio en Suiza y contempla un alto al fuego en Medio Oriente, también en Líbano, de acuerdo con el mediador paquistaní.
dom 14 junio 2026 03:47 PM
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La gente se reúne en el lugar de un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo un edificio en los suburbios del sur de Beirut el 14 de junio de 2026.
El acuerdo contempla un alto al fuego en todos los frentes, incluido Líbano, que ha sido blanco de ataques israelíes en las últimas horas. (FOTO: IBRAHIM AMRO/AFP)

Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo para dar fin al conflicto en Medio Oriente, que inició el 28 de febrero, informaron el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Pakistán, el país que ha mediado entre las partes en conflicto.

El mandatario estadounidense dijo en una publicación en su plataforma Truth Social que el acuerdo incluye la reapertura del Estrecho de Ormuz, por el que pasaban más de un quinto de las exportaciones petroleras mundiales hasta antes de la guerra, así como el retiro del bloqueo naval a los puertos y las embarcaciones iraníes.

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"El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Felicidades a todos!", escribió Trump.

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, publicó en X que un acuerdo "ha sido ALCANZADO".

Irán también confirmó el acuerdo de paz.

"Ambas partes han declarado la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano", escribió Sharif. También agradeció a los líderes de Qatar, Arabia Saudita y Turquía por su apoyo en la mediación en la guerra.

El viceministro de asuntos exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, declaró en la noche del domingo que al acuerdo con Estados Unidos pone "fin inmediatamente a la guerra".

"En primer lugar, el fin inmediato y definitivo de la guerra y de las operaciones militares en los diferentes frentes, incluido el Líbano ", enumeró el diplomático, especialista en cuestiones jurídicas, en la televisión estatal.

Tras el anuncio del acuerdo, Irán dijo haber salido vencedor en la guerra desencadenada por Israel y Estados Unidos.

"El enemigo, que atacó para llevar a cabo sus designios malintencionados, ha visto todos sus objetivos reducidos a la nada, y la República Islámica de Irán ha logrado grandes victorias en esta guerra", declaró el viceministro iraní de Asuntos Exteriores, Kazem Gharibabadi, a la televisión estatal iraní.

Un memorando de entendimiento contempla el desembolso inmediato de 12,000 millones de dólares en activos congelados, informó el lunes la agencia de noticias iraní Mehr.

El documento se firmará el viernes 19 de junio en Ginebra, Suiza. el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, dijo que acudirá a la firma y que Trump "podría ir".

Contradicciones entre EU e Irán

El contenido del acuerdo, alcanzado luego de tensas negociaciones, sigue sin conocerse.

Ambas partes han publicado información contradictoria sobre el contenido del acuerdo, a medida de que cada uno busca emerger de la guerra como el vencedor.

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Teherán ha insistido en que mantendrá el control sobre el estrecho de Ormuz, pero Estados Unidos dijo en varias ocasiones que era inaceptable.

Otro punto en las negociaciones ha sido el destino del programa nuclear iraní, en particular sus existencias de uranio altamente enriquecido.

Trump justificó la guerra como necesaria para prevenir que Irán obtuviera armas nucleares, ambición que Teherán ha negado.

El futuro del Estrecho de Ormuz se discutirán en el G7

Las grandes potencias del G7 discutirán a partir del lunes en Evian, Francia, las "consecuencias" del acuerdo entre Estados Unidos e Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz, dijo el domingo el presidente Emmanuel Macron.

"El objetivo será ver las consecuencias de este acuerdo, el apoyo al Líbano, la reapertura del estrecho de Ormuz a largo plazo y, obviamente, la conclusión de un acuerdo sobre el programa nuclear y balístico en Irán", dijo el mandatario francés en un video publicado en su Instagram.

Macron recibirá el lunes en la ciudad a orillas del lago Lemán a Donald Trump y a los líderes de Alemania, Canadá, Italia, Japón y Reino Unido.

Reino Unido, Francia, Alemania e Italia saludaron el domingo el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán, que prevé el fin de las hostilidades, y dijeron estar dispuestos a levantar algunas sanciones contra Teherán.

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"Irán nunca debe adquirir una arma nuclear. Estamos dispuestos a trabajar con Estados Unidos, Irán y el OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica) a este fin", indicaron los cuatro países en un comunicado conjunto.

Agregaron que están "dispuestos a levantar las sanciones pertinentes en respuesta a medidas claras y verificables por parte de Irán sobre su programa nuclear".

Impacto económico

El bloqueo del estrecho ha impactado la economía global, desde el aumento de los precios del combustible que ha disparado la inflación en Estados Unidos y otros países, hasta cadenas de suministro congestionadas para bienes como fertilizadores claves para la producción de alimento en áreas lejanas de Medio Oriente.

"Lo que podremos hacer es reducir el costo de la energía, no solo ahora sino en el largo plazo, y crear un verdadero motor de prosperidad en Medio Oriente", dijo JD Vance a Fox News.

Los precios del petróleo cedieron alrededor de 4% el lunes en la apertura del mercado asiático.

Sobre las 23:30 horas GMT (17:30 horas, tiempo del centro de México) del domingo, el precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en agosto, referencia del mercado global, caía un 4% a 83,84 dólares. El West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, cedía 4,51% a 81,05 dólares por barril después de haber caído cerca de %5 en la apertura.

La guerra comenzó a finales de febrero, con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Teherán respondió con ataques a Israel y a aliados en la región, y bloqueo en la práctica el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, una ruta vital para el suministro global de petróleo y gas natural. Estados Unidos respondió con un bloqueo del tráfico en todos los puertos iraníes.

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Estados Unidos Irán Negociaciones de paz

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