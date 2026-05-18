Según datos compartidos durante el panel moderado por Manuel Alonso González, senior director de client coverage de S&P Dow Jones Indices para Latinoamérica, el número de inversionistas en fondos ha aumentado 500% en los últimos años y los activos administrados alcanzaron alrededor de 5 billones de pesos. Sin embargo, la penetración de los fondos respecto al tamaño de la economía sigue por debajo de mercados como Brasil, Chile o España.

Uno de los puntos más repetidos fue la necesidad de evitar que inversionistas mexicanos busquen en el extranjero productos que no encuentran localmente. Entre ellos, la cuestión de que los inversionistas globales no pueden comprar fracciones de ciertos fondos, es decir, participaciones o exposición al mercado a través de unidades fraccionadas, tal como sucede en los grandes centros financieros del mundo.

Además, Sergio Méndez, director general de BlackRock México, defendió una mayor complementariedad entre fondos de inversión, afores y aseguradoras, argumentando que los tres sectores pueden funcionar como grandes proveedores de financiamiento para la economía mexicana. También planteó que los fondos de inversión locales deberían ser considerados con mayor amplitud dentro de las estrategias de inversión institucional de largo plazo.

Asimismo, el directivo planteó que México todavía tiene espacio para profundizar la participación de más personas en vehículos de inversión de largo plazo y construir un sistema financiero capaz de canalizar mayores recursos hacia infraestructura, empresas y proyectos productivos

Hugo Petricioli, presidente y CEO de Franklin Templeton México, explicó que la concentración en renta fija de los inversionistas mexicanos se debe a que los fondos no ofrecen activos alternativos. “Estamos perdiendo una gran opción de hacer aún más grande la industria y estamos perdiendo flujos todos los días porque la gente quiere exposiciones a este tipo de cosas y lo están haciendo con mis pares en Miami, lo están haciendo con mis pares en Nueva York”, señaló.

“Si nosotros no ponemos las pilas, por ejemplo, en alternativos, en secundarios, en otras cosas, esos flujos los vamos a perder porque la gente va a comprar alternativos hedge funds y los va a comprar fuera de México porque aquí no hay ofertas”, explicó el directivo.

Otra de las peticiones de la industria fue la fragmentación regulatoria. Víctor Rodríguez, director de control interno y compliance de BBVA Asset Management México, señaló que la participación simultánea de múltiples autoridades —como Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Banxico y Condusef— vuelve necesario construir criterios más homogéneos.

“A veces no se trata de diferencias deliberadas, sino de disposiciones que surgieron en momentos diferentes con objetivos diferentes, pero a la hora de responder en práctica dentro de este ecosistema actual nos pueden dar cargas operativas, fiscales o de cumplimiento”, explicó, y señaló que una simplicidad fiscal no debe estar desconectada de la garantía de protección para todos los inversionistas.

Rodríguez consideró que la industria necesita una coordinación regulatoria más integrada y una visión común sobre ahorro, inclusión financiera y financiamiento de la economía. El propio moderador del panel resumió tres temas que, a juicio de la industria, serán fundamentales para el crecimiento del mercado: simplicidad, transparencia y una relación institucional más consistente con los reguladores.

En paralelo, Juan Hernández, líder de Vanguard México, planteó en entrevista realizada durante la cumbre de fondos y ETFs de S&P Global que el reto de México no es solamente ampliar el número de productos, sino convertir el ahorro de corto plazo en inversión de largo plazo y profundizar la participación de más personas en mercados financieros.

Aprender de las fintech

Petricioli también planteó que uno de los retos regulatorios y operativos de la industria es simplificar el proceso de incorporación de inversionistas mediante herramientas digitales, automatización y algoritmos que hagan más ágil el onboarding de clientes.

El directivo señaló que tecnologías vinculadas a open finance podrían ayudar a reducir fricciones para ampliar el acceso a fondos de inversión. En respuesta, Víctor Rodríguez, director de control interno y compliance de BBVA Asset Management México, sostuvo que avanzar hacia procesos más digitales no está peleado con la supervisión regulatoria y que es posible modernizar la experiencia del inversionista sin debilitar los controles de cumplimiento y vigilancia del sistema financiero.