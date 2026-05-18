Mejía Castelazo, que en la decisión de política monetaria de este mes votó por bajar la tasa en 25 puntos base, dijo que esta reducción respondió a la evolución del panorama inflacionario al tiempo que mantienen su compromiso con la estabilidad de precios.

En un entorno como el actual, entonces, contar con fundamentos macroeconómicos sólidos y con estabilidad financiera resulta indispensable, pero además es también fundamental que la estabilidad se traduzca en mayores capacidades de financiamiento e inversión Omar Mejía Castelazo, subgobernador del Banco de México

Destacó que los mercados de capitales y los fondos de inversión son claves para mejorar la productividad, la innovación y el crecimiento del país.

"No es coincidencia que los países con sistemas financieros más sofisticados también cuenten con empresas más dinámicas y con mayores capacidades para competir globalmente", dijo Mejía Castelazo.

Ven positivo crecimiento del mercado para financiar infraestructura

Mejía Castelazo añadió que el desarrollo de los mercados financieros sostenibles depende de las gestiones capaces de privilegiar estrategias consistentes, una adecuada genera reacción de riesgos y además una generación de valor en un horizonte amplio por encima de dinámicas especulativas de corto plazo.

Destacó que se busca que los fondos en proyectos de infraestructura e instrumentos vinculados a criterios ASG impulsen oportunidades que ayuden a fortalecer la inversión productiva y apoyar el desarrollo sostenible del país.