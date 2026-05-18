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Economía

Omar Mejía: Tasa de interés en 6.5% es adecuada para enfrentar retos inflacionarios

El subgobernador del Banco de México dijo que tener fundamentos económicos sólidos ayuda a mejorar las capacidades de inversión.
lun 18 mayo 2026 01:11 PM
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omar mejia defiende restriccion de tasa de interes
Omar Mejía dijo que la estabilidad financiera se debe traducir en más capacidad de inversión. (Luz Elena Marcos)

La tasa de interés que el Banco de México (Banxico) dejó este mes en 6.5% será suficiente para enfrentar el entorno inflacionario, aseguró este lunes el subgobernador del banco central, Omar Mejía Castelazo.

"El nivel actual de la tasa de referencia representa una postura monetaria con el grado de restricción adecuado para enfrentar los retos del panorama inflacionario, incluidos aquellos asociados a la elevada incertidumbre global y a los eventos geopolíticos recientes", dijo durante su participación en el Foro de Fondos 2026.

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Mejía Castelazo, que en la decisión de política monetaria de este mes votó por bajar la tasa en 25 puntos base, dijo que esta reducción respondió a la evolución del panorama inflacionario al tiempo que mantienen su compromiso con la estabilidad de precios.

En un entorno como el actual, entonces, contar con fundamentos macroeconómicos sólidos y con estabilidad financiera resulta indispensable, pero además es también fundamental que la estabilidad se traduzca en mayores capacidades de financiamiento e inversión
Omar Mejía Castelazo, subgobernador del Banco de México

Destacó que los mercados de capitales y los fondos de inversión son claves para mejorar la productividad, la innovación y el crecimiento del país.

"No es coincidencia que los países con sistemas financieros más sofisticados también cuenten con empresas más dinámicas y con mayores capacidades para competir globalmente", dijo Mejía Castelazo.

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Mejía Castelazo añadió que el desarrollo de los mercados financieros sostenibles depende de las gestiones capaces de privilegiar estrategias consistentes, una adecuada genera reacción de riesgos y además una generación de valor en un horizonte amplio por encima de dinámicas especulativas de corto plazo.

Destacó que se busca que los fondos en proyectos de infraestructura e instrumentos vinculados a criterios ASG impulsen oportunidades que ayuden a fortalecer la inversión productiva y apoyar el desarrollo sostenible del país.

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Secretaría de Hacienda y Crédito Público Comisión Nacional Bancaria y de Valores

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