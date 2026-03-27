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Fondos de inversión crecen, pero barreras frenan nuevas operadoras en México

La industria de fondos en México alcanza niveles récord, pero la concentración del mercado, la falta de especialización y barreras operativas limitan la entrada de nuevas operadoras y la sofisticación de la oferta.
vie 27 marzo 2026 05:55 AM
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Los fondos de inversión son vehículos que agrupan el dinero de miles de personas para invertirlo de forma diversificada en instrumentos como deuda o acciones, bajo gestión profesional. En México, estos instrumentos ya superan los 5 billones de pesos —casi 14% del PIB— y suman más de 16 millones de inversionistas, aunque cerca de 75% de los recursos aún se concentra en productos de corto plazo, lo que limita su potencial de rendimiento a largo plazo.

 (Witoon Pongsit/Getty Images)

La industria de fondos de inversión en México atraviesa un momento de expansión sin precedentes, pero ese dinamismo no se traduce en una mayor diversidad de jugadores. Mientras los activos administrados superaron por primera vez los 5 billones de pesos —equivalentes a casi 14% del PIB— y el número de clientes creció más de 33% en el último año, el surgimiento de nuevas operadoras sigue limitado por barreras estructurales, falta de especialización y retos normativos.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), el sector alcanzó en 2025 los 5.02 billones de pesos en activos, con más de 16.5 millones de cuentas directas, en un entorno donde la digitalización y las tasas de interés elevadas impulsaron el interés de los inversionistas. Sin embargo, este crecimiento se concentra en pocos participantes, donde cinco o seis grandes operadoras controlan cerca del 70% del mercado, declaró Alejandro Aguilar, presidente del comité de gestión de activos de la asociación.

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Este fenómeno no necesariamente refleja una debilidad en competencia, sino en el tipo de productos y en la etapa de desarrollo del mercado. “No estoy tan seguro de que tener más operadoras sea el indicador correcto de crecimiento. Es una industria de economías de escala”, explicó en entrevista con Expansión.

Un mercado que busca liquidez más que largo plazo

El problema, apunta, es que la estructura de inversión sigue dominada por instrumentos conservadores. Actualmente, entre 70% y 75% de los recursos se concentran en fondos de deuda de muy corto plazo, pese a que existe una oferta amplia —más de 600 fondos autorizados, de los cuales 379 son de renta variable—. Esto revela que los inversionistas utilizan estos vehículos más como herramientas de liquidez que como instrumentos de inversión de largo plazo.

“Lo que no hemos logrado es migrar a los clientes hacia productos de mayor valor agregado, con horizontes más largos y mayor rendimiento esperado”, señaló Aguilar. Este rezago, añadió, está directamente relacionado con la falta de educación financiera, que limita la capacidad de los inversionistas para diversificar y asumir riesgos de manera estratégica.

Barreras operativas y regulatorias

A la par, existen obstáculos que dificultan la entrada de nuevos jugadores, particularmente en el ámbito internacional. Uno de los principales es la estructura legal de los fondos en México, que impide su integración en plataformas globales de inversión.

“El tema de la no divisibilidad de las acciones es una barrera importante. Operamos de una manera muy particular que no es compatible con estándares internacionales”, explicó Aguilar. Resolver este problema implicaría cambios legislativos más allá del alcance regulatorio inmediato, lo que ha retrasado su solución.

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En el frente regulatorio, el aumento reciente en los costos de supervisión también introduce presión adicional. Aunque Aguilar considera que no es un factor determinante, reconoce que algunas operadoras enfrentaron incrementos de más de tres dígitos porcentuales en estos costos, lo que podría influir en la creación de nuevos vehículos.

Rezago en comparación con el mundo

Este rezago contrasta con la evolución del mercado global. De acuerdo con Aztlan Equity Management, la industria mexicana tuvo un crecimiento anual de 660,000 millones de pesos, lo que refleja una demanda creciente por estrategias más sofisticadas.

Sin embargo, mientras a nivel global el 96% de los inversionistas planea aumentar su exposición a ETFs y en Estados Unidos estos vehículos han captado más de 388,000 millones de dólares desde fondos tradicionales, en México persiste una estructura dominada por instrumentos de corto plazo.

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“Estamos viendo una democratización real gracias a la tecnología, pero el reto ahora es la especialización”, señaló Alejandro H. Garza Salazar, CIO de Aztlan, al advertir que el siguiente paso del mercado no es solo crecer en volumen, sino en sofisticación y diferenciación de estrategias.

Un mercado en transición

Mientras la industria casi duplicó su tamaño en cinco años —desde 2.6 billones de pesos en 2020— y se consolida como un vehículo clave de inclusión financiera, aún no logra dar el salto hacia una mayor sofisticación.

Especialistas del sector coinciden en que el siguiente paso no es necesariamente aumentar el número de operadoras, sino fomentar la diferenciación. Esto implica el desarrollo de estrategias más especializadas, como renta variable global, deuda privada o productos vinculados a tendencias internacionales como los ETFs, cuyo auge en mercados como Estados Unidos contrasta con la estructura aún conservadora del mercado mexicano.

En ese sentido, el reto para la industria no es atraer más inversionistas, sino transformar la forma en que invierten. Sin ese cambio, el crecimiento del sector podría seguir concentrado en pocos jugadores y en productos de bajo riesgo, limitando su potencial como motor de financiamiento y desarrollo del mercado de capitales en México.

De hecho, aunque el número de inversionistas ha crecido con fuerza —más de 16 millones de cuentas—, Aguilar descartó que las comisiones o la regulación sean un freno para el inversionista minorista. El verdadero rezago, dijo, está en la educación financiera, que impide que los usuarios migren hacia estrategias de mayor plazo y rendimiento. Al mismo tiempo que se requiere una oferta más diversa.

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