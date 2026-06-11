¿Cómo comprar acciones de SpaceX en México? Así se puede invertir en la millonaria empresa de Elon Musk

Se espera que esta operación de gran envergadura, por la que Musk pretende recaudar más de 75.000 millones de dólares, dé inicio a una serie de importantes salidas a bolsa de empresas de inteligencia artificial en los próximos meses.
El debut en el mercado Nasdaq de Nueva York culminó semanas de frenesí inversor en torno a la compañía de cohetes, transformada ahora en un conglomerado de inteligencia artificial y satélites.
La empresa fijó el precio de más de 555 millones de acciones en 135 dólares cada una en un documento presentado el jueves ante el regulador de los mercados de Estados Unidos, valorando a SpaceX en algo menos de 1,8 billones de dólares.
La alza del viernes elevó su valor de mercado a cerca de 2 billones de dólares, situándola entre las 10 empresas estadounidenses más valiosas, por delante de Tesla, Meta (propietaria de Facebook) y Walmart.
Las opciones sobre casi 83 millones de acciones adicionales podrían elevar el total recaudado por encima de los 86.000 millones de dólares.
Fundada por Musk en 2002, SpaceX se ha expandido hasta convertirse en un importante operador de satélites incorporando la compañía de inteligencia artificial xAI, que incluye la plataforma de redes sociales X (anteriormente Twitter).
El conglomerado, que cotiza bajo el símbolo bursátil "SPCX", está siendo objeto de gran atención para ver cómo Wall Street asimila la oferta.
SpaceX se adelantó a otros gigantes de la IA que aspiran a salir de bolsa. Tanto OpenAI como Anthropic presentaron recientemente la documentación inicial ante los reguladores.
No obstante, esta histórica salida a bolsa demuestra que sigue contando con el respaldo de los inversores. Según Bloomberg, la oferta registró una demanda más de cuatro veces superior a la oferta inicial.
Se espera que esta salida a bolsa genere miles de nuevos millonarios y varios multimillonarios, permitiendo capitalizar su inversión a empleados actuales y antiguos, así como a una larga lista de inversores, tras casi un cuarto de siglo de historia de la compañía.
Con información de AFP.