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¿Quieres invertir en SpaceX? Así puedes comprar acciones desde México

La histórica salida a bolsa de SpaceX elevó su valor de mercado a cerca de 2 billones de dólares y abrió la puerta para que inversionistas mexicanos compren acciones del gigante aeroespacial.
jue 11 junio 2026 01:50 PM
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¿Cómo comprar acciones de SpaceX en México? Así se puede invertir en la millonaria empresa de Elon Musk
El 20 de mayo de 2026, SpaceX presentó ante los reguladores estadounidenses sus planes para lo que podría convertirse en la mayor OPI de la historia. La compañía de cohetes y satélites de Elon Musk busca recaudar hasta 75 mil millones de dólares en los mercados públicos. (PATRICK T. FALLON/AFP)

SpaceX ya comenzó a cotizar en el Nasdaq bajo el símbolo SPCX y su debut no pasó desapercibido. Las acciones de la empresa de Elon Musk se dispararon más de 30% en su primer día de operaciones, elevando su valor de mercado a cerca de 2 billones de dólares y convirtiéndola en una de las compañías más valiosas de Estados Unidos.

A partir de ahora, inversionistas en México también pueden comprar acciones de la empresa aeroespacial mediante plataformas con acceso a Wall Street.

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¿Cómo comprar acciones de SpaceX en el Nasdaq desde México?

SpaceX comenzó a cotizar en el Nasdaq el 12 de junio de 2026 bajo el símbolo SPCX. Esta es la segunda bolsa de valores más grande de Estados Unidos, caracterizada por concentrar empresas de alta tecnología.

Actinver señala que para invertir desde México se puede hacer mediante la compra directa de acciones en el Nasdaq Stock Market o en valores de cualquiera de sus índices. Al ser una bolsa electrónica, es posible consultar el comportamiento de los títulos, así como comprar o vender acciones.

Para iniciarse, el grupo financiero recomienda contar con la asesoría de una institución o broker y abrir una cuenta para invertir en Nasdaq desde México.

Antes de comprar acciones, es importante contar con documentación fiscal en regla, tener disponible la conversión de dólares a pesos y definir cuánto dinero estás dispuesto a perder.

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Tecnología

Qué significa que Elon Musk se convierta en el primer billonario del mundo, al dispararse las acciones de SpaceX

Otras formas de invertir en SpaceX

Ahora que SpaceX cotiza en bolsa, los inversionistas también pueden optar por fondos cotizados o ETF (Exchange Traded Funds), que son fondos de inversión indexados.

Algunos ETFs y fondos estadounidenses ya tienen participación en SpaceX, como XOVR (Entrepreneur Private-Public Crossover ETF).

De acuerdo con BBVA, estos fondos tienen la ventaja de tener una multitud de valores, lo que aporta diversificación y no dependen solo de una empresa, como la de Elon Musk. Por tanto, el riesgo es mejor. Además, ofrecen mayor liquidez que los fondos tradicionales.

Algunas opciones reguladas para comprar ETFs internacionales desde México son:

GBM

Fintual México

XTB México

Interactive Brokers

Cómo fue el debut de SpaceX en Wall Street

Las acciones de SpaceX, la empresa de Elon Musk, se dispararon este viernes más del 30% hasta los 175 dólares en su primer día de cotización tras la mayor oferta pública inicial de la historia, lo que convirtió al controvertido empresario en el primer billonario del mundo.

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Se espera que esta operación de gran envergadura, por la que Musk pretende recaudar más de 75.000 millones de dólares, dé inicio a una serie de importantes salidas a bolsa de empresas de inteligencia artificial en los próximos meses.

El debut en el mercado Nasdaq de Nueva York culminó semanas de frenesí inversor en torno a la compañía de cohetes, transformada ahora en un conglomerado de inteligencia artificial y satélites.

La empresa fijó el precio de más de 555 millones de acciones en 135 dólares cada una en un documento presentado el jueves ante el regulador de los mercados de Estados Unidos, valorando a SpaceX en algo menos de 1,8 billones de dólares.

La alza del viernes elevó su valor de mercado a cerca de 2 billones de dólares, situándola entre las 10 empresas estadounidenses más valiosas, por delante de Tesla, Meta (propietaria de Facebook) y Walmart.

Las opciones sobre casi 83 millones de acciones adicionales podrían elevar el total recaudado por encima de los 86.000 millones de dólares.

Fundada por Musk en 2002, SpaceX se ha expandido hasta convertirse en un importante operador de satélites incorporando la compañía de inteligencia artificial xAI, que incluye la plataforma de redes sociales X (anteriormente Twitter).

El conglomerado, que cotiza bajo el símbolo bursátil "SPCX", está siendo objeto de gran atención para ver cómo Wall Street asimila la oferta.

SpaceX se adelantó a otros gigantes de la IA que aspiran a salir de bolsa. Tanto OpenAI como Anthropic presentaron recientemente la documentación inicial ante los reguladores.

No obstante, esta histórica salida a bolsa demuestra que sigue contando con el respaldo de los inversores. Según Bloomberg, la oferta registró una demanda más de cuatro veces superior a la oferta inicial.

Se espera que esta salida a bolsa genere miles de nuevos millonarios y varios multimillonarios, permitiendo capitalizar su inversión a empleados actuales y antiguos, así como a una larga lista de inversores, tras casi un cuarto de siglo de historia de la compañía.

Con información de AFP.

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