¿Cómo comprar acciones de SpaceX en México? Así se puede invertir en la millonaria empresa de Elon Musk

¿Cómo comprar acciones de SpaceX en el Nasdaq desde México?

SpaceX comenzó a cotizar en el Nasdaq el 12 de junio de 2026 bajo el símbolo SPCX. Esta es la segunda bolsa de valores más grande de Estados Unidos, caracterizada por concentrar empresas de alta tecnología.

Actinver señala que para invertir desde México se puede hacer mediante la compra directa de acciones en el Nasdaq Stock Market o en valores de cualquiera de sus índices. Al ser una bolsa electrónica, es posible consultar el comportamiento de los títulos, así como comprar o vender acciones.

Para iniciarse, el grupo financiero recomienda contar con la asesoría de una institución o broker y abrir una cuenta para invertir en Nasdaq desde México.

Antes de comprar acciones, es importante contar con documentación fiscal en regla, tener disponible la conversión de dólares a pesos y definir cuánto dinero estás dispuesto a perder.

Otras formas de invertir en SpaceX

Ahora que SpaceX cotiza en bolsa, los inversionistas también pueden optar por fondos cotizados o ETF (Exchange Traded Funds), que son fondos de inversión indexados.

Algunos ETFs y fondos estadounidenses ya tienen participación en SpaceX, como XOVR (Entrepreneur Private-Public Crossover ETF).

De acuerdo con BBVA, estos fondos tienen la ventaja de tener una multitud de valores, lo que aporta diversificación y no dependen solo de una empresa, como la de Elon Musk. Por tanto, el riesgo es mejor. Además, ofrecen mayor liquidez que los fondos tradicionales.

Algunas opciones reguladas para comprar ETFs internacionales desde México son:

GBM

Fintual México

XTB México

Interactive Brokers

Cómo fue el debut de SpaceX en Wall Street

Las acciones de SpaceX, la empresa de Elon Musk, se dispararon este viernes más del 30% hasta los 175 dólares en su primer día de cotización tras la mayor oferta pública inicial de la historia, lo que convirtió al controvertido empresario en el primer billonario del mundo.