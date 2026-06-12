Qué significa que Elon Musk se convierta en el primer billonario del mundo, al dispararse las acciones de SpaceX

Qué significa que Musk sea billonario

La cifra puede generar confusión debido a que el inglés y el español utilizan escalas numéricas distintas para nombrar cantidades muy grandes.

En Estados Unidos, un billion equivale a 1,000 millones (1,000,000,000). Por esa razón, cuando medios y empresas estadounidenses afirman que Elon Musk se convirtió en el primer billionario, se refieren a una fortuna superior a un billón de dólares bajo la nomenclatura anglosajona.

Sin embargo, en español tradicional un billón equivale a un millón de millones (1,000,000,000,000), cantidad que en inglés se conoce como trillion. Dicho de otra forma, la fortuna atribuida a Musk lo convierte en el primer empresario en superar el billón de dólares según la escala utilizada en Estados Unidos, una cifra equivalente a un trillonario en la escala larga empleada en español.

El histórico debut de SpaceX en Wall Street

El debut en el mercado Nasdaq de Nueva York culminó semanas de frenesí inversor en torno a la compañía de cohetes, transformada ahora en un conglomerado de inteligencia artificial y satélites.

"SpaceX quiere ser capaz de llevarlos a la Luna, llevarlos a Marte y, en última instancia, más allá", declaró Musk en un evento de lanzamiento en Starbase, Texas, rodeado de su equipo.

"Con el increíble equipo que tenemos aquí en SpaceX, lograremos hacerlo realidad para ustedes", añadió.

Alrededor de un centenar de personas se congregaron frente a la sede del Nasdaq en Nueva York.

SpaceX conmemoró la ocasión con un letrero de neón en Times Square que rezaba: "Construyendo la infraestructura hacia el futuro".

Musk "se fija objetivos muy futuristas que nadie más está planteando, y creo que eso ha entusiasmado a mucha gente", comentó Sarin Sio, de la firma financiera Dovetail, quien acudió a la sede del Nasdaq.

La empresa fijó el precio de más de 555 millones de acciones en 135 dólares cada una en un documento presentado el jueves ante el regulador de los mercados de Estados Unidos, valorando a SpaceX en algo menos de 1,8 billones de dólares.