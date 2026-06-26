Tecnológicas frenan a Wall Street; corrección en chips marca la semana

El ajuste se concentró en los sectores más vinculados con tecnología. Servicios de comunicación perdió 6.22%, tecnologías de la información cayó 5.40% y consumo discrecional retrocedió 2.72%. La presión respondió a una rotación de portafolios fuera de semiconductores, luego de varios meses en los que las empresas relacionadas con IA impulsaron buena parte del rally bursátil, de acuerdo con un análisis de Actinver.

Al cierre del viernes, Wall Street terminó con bajas marginales. El Nasdaq perdió 0.24%, el Dow Jones bajó 0.09% y el S&P 500 retrocedió 0.05%, hasta 7,354 puntos

La sesión estuvo marcada por una rotación hacia sectores defensivos como Salud, Bienes Raíces y Servicios Públicos, lo que ayudó a limitar las pérdidas de los índices. Para Actinver, el movimiento no implica una salida del apetito por riesgo, sino una redistribución de posiciones mientras los inversionistas esperan nuevos catalizadores económicos.

"El comportamiento de esta semana confirma que el mercado no está abandonando el apetito por riesgo, sino redistribuyéndolo. La rotación sectorial refleja un ajuste natural de portafolios mientras los inversionistas esperan nuevos catalizadores económicos", dijo Enrique Covarrubias, economista en jefe y director de Análisis de Actinver.

Entre las emisoras que estuvieron bajo presión destacó Micron, en una semana complicada para los fabricantes de chips. El sector fue afectado por preocupaciones sobre una posible sobrevaloración de las empresas de IA y por dudas sobre la rentabilidad futura de las inversiones en centros de datos, semiconductores e infraestructura tecnológica.

La caída del petróleo ayudó a contener un ajuste mayor en los mercados. De acuerdo con Banco Base, el WTI cerró la semana en 69.26 dólares por barril, con una baja semanal de 8.68%, mientras que el Brent terminó en 71.92 dólares, con una caída de 10.74%.

El retroceso de los energéticos respondió a una reducción en las preocupaciones sobre el suministro, luego de que se normalizara gradualmente el tránsito de buques por el Estrecho de Ormuz. La baja del crudo también favoreció una moderación de las tasas de interés de mercado, lo que dio soporte parcial a Wall Street.