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Tecnológicas frenan a Wall Street; corrección en chips marca la semana

La rotación entre sectores mantiene a flote al mercado, a pesar de las caídas de las acciones tecnológicas ante temores de una burbuja alrededor de la IA.
vie 26 junio 2026 05:22 PM
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rendimiento bolsa de wall Street
Las acciones tecnológicas y de semiconductores presionaron a Wall Street durante la semana, mientras los inversionistas rotaron hacia sectores defensivos. (ANGELA WEISS/AFP)

Los mercados accionarios cerraron la semana con resultados mixtos, presionados principalmente por una corrección en las empresas tecnológicas y de semiconductores, en medio de dudas sobre las valuaciones del sector ligado a la inteligencia artificial (IA).

En Estados Unidos, el Nasdaq Composite cayó 4.60% semanal, su menor nivel desde la primera semana de mayo, mientras que el S&P 500 retrocedió 1.95%, su mayor pérdida desde la primera semana de junio. En contraste, el Dow Jones avanzó 0.60%, ligó tres semanas de ganancias y alcanzó un nuevo máximo histórico de 52,655.66 puntos, de acuerdo con Banco Base.

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El ajuste se concentró en los sectores más vinculados con tecnología. Servicios de comunicación perdió 6.22%, tecnologías de la información cayó 5.40% y consumo discrecional retrocedió 2.72%. La presión respondió a una rotación de portafolios fuera de semiconductores, luego de varios meses en los que las empresas relacionadas con IA impulsaron buena parte del rally bursátil, de acuerdo con un análisis de Actinver.

Al cierre del viernes, Wall Street terminó con bajas marginales. El Nasdaq perdió 0.24%, el Dow Jones bajó 0.09% y el S&P 500 retrocedió 0.05%, hasta 7,354 puntos

La sesión estuvo marcada por una rotación hacia sectores defensivos como Salud, Bienes Raíces y Servicios Públicos, lo que ayudó a limitar las pérdidas de los índices. Para Actinver, el movimiento no implica una salida del apetito por riesgo, sino una redistribución de posiciones mientras los inversionistas esperan nuevos catalizadores económicos.

"El comportamiento de esta semana confirma que el mercado no está abandonando el apetito por riesgo, sino redistribuyéndolo. La rotación sectorial refleja un ajuste natural de portafolios mientras los inversionistas esperan nuevos catalizadores económicos", dijo Enrique Covarrubias, economista en jefe y director de Análisis de Actinver.

Entre las emisoras que estuvieron bajo presión destacó Micron, en una semana complicada para los fabricantes de chips. El sector fue afectado por preocupaciones sobre una posible sobrevaloración de las empresas de IA y por dudas sobre la rentabilidad futura de las inversiones en centros de datos, semiconductores e infraestructura tecnológica.

La caída del petróleo ayudó a contener un ajuste mayor en los mercados. De acuerdo con Banco Base, el WTI cerró la semana en 69.26 dólares por barril, con una baja semanal de 8.68%, mientras que el Brent terminó en 71.92 dólares, con una caída de 10.74%.

El retroceso de los energéticos respondió a una reducción en las preocupaciones sobre el suministro, luego de que se normalizara gradualmente el tránsito de buques por el Estrecho de Ormuz. La baja del crudo también favoreció una moderación de las tasas de interés de mercado, lo que dio soporte parcial a Wall Street.

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Bolsa mexicana cerró con pérdidas

En México, el S&P/BMV IPC cerró la semana con una pérdida de 0.71% y cayó en tres de las últimas cuatro sesiones. Al interior del índice destacaron los retrocesos de Televisa, con 7.05%; Grupo Carso, con 6.77%; Alsea, con 5.48%; Grupo México, con 3.72%, y Banorte, con 3.71%, de acuerdo con Banco Base.

En la sesión del viernes, el IPC retrocedió 0.28%, para ubicarse en 67,226 puntos, mientras que el peso cerró alrededor de 17.50 unidades por dólar, con una apreciación marginal de 0.02%, de acuerdo con Monex.

A pesar de la depreciación semanal de la moneda mexicana, Banco Base señaló que en el mercado de futuros de Chicago aumentaron las posturas especulativas netas a favor del peso. Entre el miércoles 17 y el martes 23 de junio, estas posiciones crecieron 3.39%, equivalente a 2,436 contratos, para ubicarse en 74,225 contratos, cada uno por 500,000 pesos.

La semana también estuvo marcada por la decisión de política monetaria del Banco de México , que mantuvo la tasa de interés en 6.50% por unanimidad y reiteró su guía prospectiva de conservarla sin cambios, anticipando una expansión del PIB en el segundo trimestre.

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La agenda también estará marcada por los riesgos comerciales, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que impondrá un arancel de 100% a las importaciones provenientes de países europeos que apliquen impuestos a los servicios digitales sobre empresas estadounidenses.

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