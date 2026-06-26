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Trump amenaza con arancel de 100% a países europeos por impuesto a servicios digitales

El anuncio tiene lugar apenas un día después de que los países de la Unión Europea dieran luz verde a un acuerdo comercial negociado el año pasado con Estados Unidos.
vie 26 junio 2026 02:03 PM
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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una ceremonia de firma de la "Ley de Seguridad de Estados Unidos" en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 10 de junio de 2026.
Recientemente, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con imponer un arancel del 100% al vino francés si París no suprimía su impuesto sobre los servicios digitales exigido a las empresas tecnológicas. (FOTO: KEN CEDENO/AFP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el viernes con imponer aranceles del 100% a los países europeos que establezcan un impuesto sobre los servicios digitales, incluso si ello implica anular los acuerdos comerciales.

"Muchos países europeos están debatiendo la aplicación inminente de un impuesto sobre los servicios digitales dirigido contra empresas estadounidenses. (...) Cualquier país que imponga tal impuesto recibirá como respuesta inmediata un arancel del 100% sobre todos los bienes enviados a Estados Unidos. Este arancel anulará los acuerdos comerciales concluidos con el país en cuestión", escribió Trump en su red Truth Social.

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Este anuncio de Trump tiene lugar apenas un día después de que los países de la Unión Europea (UE) dieran luz verde a un acuerdo comercial negociado el año pasado con Estados Unidos.

Este acuerdo prevé un límite del 15% a los impuestos aplicados a las importaciones europeas.

Pero no es suficiente para Trump, que después de los aranceles quiere atacar las llamadas barreras no arancelarias, es decir, las regulaciones europeas, especialmente en materia de tecnología y medio ambiente, que según él obstaculizan las exportaciones estadounidenses.

Recientemente, el mandatario amenazó con imponer un arancel del 100% al vino francés si París no suprimía su impuesto sobre los servicios digitales exigido a las empresas tecnológicas.

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Y la UE responde

La Unión Europea (UE) aseguró este viernes que reaccionará "rápidamente y con determinación" si el presidente estadounidense cumple su amenaza de imposición de aranceles.

"Las medidas unilaterales contra políticas legítimas son injustificadas", denunció un portavoz de la Comisión Europea.

Con información de AFP

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Economía Trump, la amenaza comercial

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