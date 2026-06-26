Trump amenaza con arancel de 100% a países europeos por impuesto a servicios digitales

Este anuncio de Trump tiene lugar apenas un día después de que los países de la Unión Europea (UE) dieran luz verde a un acuerdo comercial negociado el año pasado con Estados Unidos.

Este acuerdo prevé un límite del 15% a los impuestos aplicados a las importaciones europeas.

Pero no es suficiente para Trump, que después de los aranceles quiere atacar las llamadas barreras no arancelarias, es decir, las regulaciones europeas, especialmente en materia de tecnología y medio ambiente, que según él obstaculizan las exportaciones estadounidenses.

Recientemente, el mandatario amenazó con imponer un arancel del 100% al vino francés si París no suprimía su impuesto sobre los servicios digitales exigido a las empresas tecnológicas.

Y la UE responde

La Unión Europea (UE) aseguró este viernes que reaccionará "rápidamente y con determinación" si el presidente estadounidense cumple su amenaza de imposición de aranceles.

"Las medidas unilaterales contra políticas legítimas son injustificadas", denunció un portavoz de la Comisión Europea.

Con información de AFP