El éxito de SK Hynix confirma la expansión de las inversiones en IA más allá de las 7 magníficas

El cambio no significa que las grandes tecnológicas hayan dejado de ser relevantes sino que precisamente sus inversiones están creando una segunda generación de ganadores.

Durante 2025, las 7 Magníficas destinaron alrededor de 381,000 millones de dólares a gasto de capital, señaló para Expansión Enrique López Navarro, director de Equity de Actinver. Cerca de 354,000 millones correspondieron a Amazon, Alphabet, Microsoft y Meta, una parte relevante dirigida a centros de datos y otra infraestructura asociada con inteligencia artificial.

Ese gasto está elevando la demanda de chips, memoria, sistemas de almacenamiento, conectividad, electricidad y equipos para centros de datos. “No están reemplazando a las 7 Magníficas. Representan la siguiente capa de beneficiarios de la inversión que ellas mismas impulsaron”, explicó López.

De elegir ganadores a invertir en los cuellos de botella

Por otro lado, Sergio Méndez, director general de BlackRock México, considera que el mercado atraviesa “muchos cortos plazos, casi miniciclos económicos” en los últimos años, por lo que apostar por una sola compañía ganadora puede representar un riesgo elevado.

“No inviertes tratando de elegir a la empresa ganadora, porque eso es muy riesgoso, pero lo que sí tratas de hacer es fijar tu estrategia en las certidumbres”, señaló.

La principal certidumbre, de acuerdo con Méndez, es que el despliegue de la inteligencia artificial requerirá una inversión prolongada en infraestructura, independientemente de qué desarrollador de modelos o proveedor de nube termine dominando el mercado.

“En BlackRock no cambió nuestra narrativa, sino que se amplió: invertir en la infraestructura que necesita el cambio tecnológico y que afectará a varias generaciones”, agregó.

Es decir, la estrategia consiste en identificar sectores que necesariamente deberán ampliar su capacidad —electricidad, redes, memoria, semiconductores y centros de datos— en lugar de concentrarse únicamente en los hiperescaladores.

BlackRock denomina este escenario “escasez de IA”: antes de que la tecnología pueda elevar la productividad y generar una etapa de abundancia, debe superar restricciones físicas y financieras.

AMD, SanDisk y Qualcomm ganan protagonismo

El desempeño bursátil ya refleja esta ampliación de la cadena de valor. Al 10 de julio, SanDisk acumulaba un avance superior a 700% en 2026, antes de una importante corrección, y AMD ganaba cerca de 161% frente a un rendimiento promedio simple de 3.2% entre las 7 Magníficas, según las cifras proporcionadas por el experto de Actinver.

